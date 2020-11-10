Ambientes instagramáveis: aprenda a criar um local perfeito para suas fotos e vídeos em casa

Um ambiente instagramável permite que as fotos ganhem muitos likes nas redes sociais | Projeto: Altera Arquitetura | Crédito: Photons Fotografia /?Henrique Ribeiro

Se você é uma pessoa que adora tirar fotos e fazer vídeos para postar no Instagram, entende que uma boa produção gera muitos likes. Dessa forma, saber posicionar e organizar os elementos (mobiliário e objetos de decoração), além de escolher o ambiente ideal, são os principais pontos a serem considerados antes dos cliques.

Com a necessidade de ficarmos mais em casa, preparar um cômodo ou cantinho da nossa própria residência facilita o momento para clicar as fotos, fazer vídeos para stories, YouTube ou até mesmo as imprescindíveis reuniões por videoconferência  tanto para os compromissos profissionais, como para unir parentes e amigos que estão distantes. A ideia é criar um local que se destaque e desperte o desejo das pessoas de fotografar, filmar e, acima de tudo, compartilhar os registros, afirma a arquiteta Júlia Guadix, do escritório Livn Arquitetura.

A profissional e o também arquiteto Renan Altera, do Altera Arquitetura, reuniram algumas dicas imprescindíveis na hora de montar o ambiente Instagramável perfeito! Confira a seguir:

Nessa sala, o tom de azul esverdeado e as cores presentes na gallery wall criaram um cantinho super instagramável | Projeto: Livn Arquitetura | Crédito: Guilherme Pucci

1) Cores e mais cores:

Todas as cores, quando usadas de forma harmônica, podem valorizar um ambiente. Tudo dependerá da intenção do projeto e da personalidade do morador, explica Renan Altera. Com esse pensamento em mente, você poderá escolher a paleta de cores que mais combina com a sua personalidade e o estilo do espaço.

As cores vibrantes chamam a atenção por si só, mas exigem cuidado quando aplicadas nas paredes. Nesse caso, o ideal é procurar objetos decorativos e móveis mais minimalistas, evitando uma confusão visual na foto.

Nesse projeto, o tom de cinza das paredes permitiu que os outros elementos se destacassem com cores mais vibrantes | Projeto: Altera Arquitetura Crédito: JP Image / joao paulo s.de oliveira

As composições com tonalidades mais claras e neutras, por sua vez, trazem muito frescor e são perfeitas para uma decoração nórdica, conta Júlia Guadix. Nesse contexto é possível ousar com uma paleta mais chamativa frente aos demais itens que irão compor o ambiente. Os tons acinzentados, por exemplo, oferecem uma sensação de conforto, sendo possível combiná-los com outras cores.

Nesse quarto, o revestimento de tijolinhos, além de manter a temperatura agradável, se tornou destaque em contraste com as paredes brancas | Projeto: Livn Arquitetura | Crédito: Guilherme Pucci

Além das tonalidades, outro elemento que ajuda a criar um ambiente perfeito para fotos e vídeos é o revestimento. Uma parede de tijolinhos, por exemplo, traz um ar mais rústico, se destacando em qualquer cômodo. Esse material pode ser combinado com uma decoração mais neutra, usando o branco e o cinza, ou com estilo industrial, ousando no concreto aparente e no cimento queimado.

Os letreiros de LED com cores diferentes valorizaram o cantinho da sala de estar | Projeto: Altera Arquitetura | Crédito: Photons Fotografia /?Henrique Ribeiro

2) Iluminação:

Depois de escolher o local perfeito da casa para os photo shooting, está na hora de se preocupar com a iluminação. Sendo um dos elementos fundamentais para uma boa foto, precisa de uma atenção redobrada. Dentre as muitas possibilidades, a que mais valoriza é a iluminação natural. Portanto, se o cômodo conta com grandes janelas, as imagens capturadas durante o dia ficarão lindas.

Quanto à luz artificial, o melhor é fugir das lâmpadas frias (brancas azuladas) que não enaltecem nem o ambiente e nem as pessoas. Opte pela iluminação branco quente, entre 2700K A 3000K, que são mais confortáveis visualmente, aconselha a arquiteta. Se a ideia for usar luzes coloridas, é valioso se atentar aos contrastes e ao posicionamento delas.

Nesse quesito ainda é possível citar outras fontes decorativas que podem embelezar a foto. Spots pontuais e fitas de LED auxiliam os cliques durante a noite, quando a luz natural não está mais presente, afirma Renan. Com os LEDs, dá para brincar usando cores e palavras ou frases divertidas na parede.

Escolher os objetos mais bonitos para serem expostos e organizá-los deixará o ambiente mais instagramável | Projeto: Livn Arquitetura | Crédito: Guilherme Pucci

3) Organização do ambiente:

A organização é fundamental  tanto para as fotos, quanto no dia a dia. Afinal, ambientes bagunçados e com muitos objetos desagradam moradores e os seguidores. Portanto, a dica principal é deixar no espaço somente o que a ele pertence e é funcional. Depois de realizar essa seleção, escolha os objetos que forem bonitos para ficarem expostos nas mesas, aparadores, prateleiras ou até mesmo pendurados em uma composição nas paredes. Para o restante, agrupe por categorias em cestos, nichos e caixas que sejam esteticamente harmônicas com o estilo de decoração, afirma a arquiteta à frente do Livn Arquitetura.

O arquiteto Renan Altera ainda aconselha a tomar cuidado com os itens que ficarem jogados aleatoriamente no local. Por exemplo, se você costuma usar uma manta no sofá para descansar ou assistir TV, providencie um cesto para guardá-la ao lado, diz. Acima de tudo é essencial manter a arrumação dentro dos nichos, prateleiras e caixas.

O jardim vertical funciona como um lindo fundo para as fotos | Projeto: Altera Arquitetura | Crédito: JP Image / Joao Paulo S. de Oliveira

4) Plantinhas por todos os lados:

As plantinhas são super bem-vindas e não poderiam faltar na produção de uma foto. Uma dica legal é apostar na mistura de várias espécies em um mesmo ambiente e brincar com as alturas em que serão dispostas. Além disso, os tons de verde combinam perfeitamente com cores quentes, dessa forma posicioná-las em algum mobiliário ou decoração com essa paleta pode tornar tudo mais atraente.

Nessa varanda, o tom de verde das plantas fez um lindo contraste com o branco, o azul e o marrom do piso | Projeto: Livn Arquitetura Crédito: Guilherme Pucci

Uma sugestão é eleger vasos ou cachepots bonitos para aparecerem nos cliques. Afinal, cada detalhe faz toda a diferença! Gosto de colocar as plantas em composições deslocadas do centro do ambiente, preferindo arrumá-las em mesas, prateleiras ou aparadores nos cantos para emoldurar a foto, explica Júlia. Planos verdes como os jardins verticais também criam um fundo lindo.

Nesse home office, a arquiteta Júlia Guadix colocou plantas, quadros e velas para compor um bonito fundo com a parede de tijolinhos | Projeto: Livn Arquitetura | Crédito: Guilherme Pucci

5) Móveis e objetos diversos:

Quando falamos em móveis e objetos, é essencial ter em mente a composição. Se esses itens estiverem jogados pelo espaço, o resultado não ficará instagramável. Canecas/bules de café e taças são bons itens para aparecerem em bancadas de ambientes como cozinhas, ilhas, etc. Óculos, livros, laptops, celulares e tablets são excelentes para escritórios e bancadas de home office, conta o arquiteto. Uma bonita gallery wall também atua como fundo perfeito para os cliques que serão postados nas redes sociais. Basta seguir o estilo de decoração do ambiente e a personalidade dos moradores que será sucesso garantido.

Para funcionarem bem na foto, os espelhos devem refletir espaços bonitos e organizados | Projeto: Altera Arquitetura | Crédito: Photons Fotografia /?Henrique Ribeiro

6) Espelhos:

Espelhos bem posicionados são ótimos aliados para tirar fotos, desde que reflitam espaços bonitos e organizados, evitando aqueles cantos mais escuros e bagunçados que não valorizam o arranjo. Para os modelos fixos, o recomendado é que se escolha o melhor ângulo justamente para capturar a parte mais atraente do ambiente. Já quando o espelho é móvel, é possível colocá-lo de uma maneira que favoreça o melhor foco para o registro, finaliza Júlia Guadix.