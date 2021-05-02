Fiscais de Vitória encerram festa clandestina com 300 pessoas em marina

Uma festa clandestina com cerca de 300 pessoas em uma marina no bairro Jardim da Penha, em Vitória, foi encerrada por fiscais da Prefeitura de Vitória e militares da PM e do Corpo de Bombeiros na noite deste sábado (1º). Eventos como esse estão proibidos pelo governo do Estado para impedir a contaminação pela Covid-19.
Vídeos nas redes sociais mostraram a movimentação no espaço na noite de sábado (1) antes da chegada da fiscalização. O proprietário foi autuado, e o som, apreendido.
Do dia 1° de janeiro até este sábado (1º), mais de 1.500 locais foram vistoriados. A fiscalização foi realizada pelo Comitê Integrado, grupo que atua com equipes multidisciplinares para fiscalizar o cumprimento das medidas restritivas determinadas pelos governos estadual e municipal, além de encerrar festas clandestinas.
Segundo o Painel de Covid-19, ferramenta do governo do Estado, a Capital é o terceiro município do Estado com o maior número de casos confirmados (47.393) e o quarto em relação aos óbitos (1.047) provocados pelo novo coronavírus.
Serra aparece em primeiro com 55.207 casos e 1.145 mortes. Em Vila Velha, 53.967 pessoas foram infectadas e 1.283 morreram. Em Cariacica, 34.131 pacientes foram diagnosticados com Covid-19 e 1.083 não resistiram às complicações da doença.