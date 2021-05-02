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Jardim da Penha

Fiscais de Vitória encerram festa clandestina com 300 pessoas em marina

O proprietário do estabelecimento, em Jardim da Penha, foi autuado. O som da festa foi apreendido. Ação na noite de sábado (1°) contou também com  militares da PM e do Corpo de Bombeiros
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

02 mai 2021 às 08:38

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 08:38

Fiscais, policiais e bombeiros encerram festa clandestina em Vitória Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória
Uma festa clandestina com cerca de 300 pessoas em uma marina no bairro Jardim da Penha, em Vitória, foi encerrada por fiscais da Prefeitura de Vitória e militares da PM e do Corpo de Bombeiros na noite deste sábado (1º). Eventos como esse estão proibidos pelo governo do Estado para impedir a contaminação pela Covid-19.
Vídeos nas redes sociais mostraram a movimentação no espaço na noite de sábado (1) antes da chegada da fiscalização. O proprietário foi autuado, e o som, apreendido.
Do dia 1° de janeiro até este sábado (1º), mais de 1.500 locais foram vistoriados. A fiscalização foi realizada pelo Comitê Integrado, grupo que atua com equipes multidisciplinares para fiscalizar o cumprimento das medidas restritivas determinadas pelos governos estadual e municipal, além de encerrar festas clandestinas.
Segundo o Painel de Covid-19, ferramenta do governo do Estado, a Capital é o terceiro município do Estado com o maior número de casos confirmados (47.393) e o quarto em relação aos óbitos (1.047) provocados pelo novo coronavírus. 
Serra aparece em primeiro com 55.207 casos e 1.145 mortes. Em Vila Velha, 53.967 pessoas foram infectadas e 1.283 morreram. Em Cariacica, 34.131 pacientes foram diagnosticados com Covid-19 e 1.083 não resistiram às complicações da doença.

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