Fiscais de Vitória encerram festa clandestina com 300 pessoas em marina

Fiscais, policiais e bombeiros encerram festa clandestina em Vitória Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória

Vídeos nas redes sociais mostraram a movimentação no espaço na noite de sábado (1) antes da chegada da fiscalização. O proprietário foi autuado, e o som, apreendido.

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Do dia 1° de janeiro até este sábado (1º), mais de 1.500 locais foram vistoriados. A fiscalização foi realizada pelo Comitê Integrado, grupo que atua com equipes multidisciplinares para fiscalizar o cumprimento das medidas restritivas determinadas pelos governos estadual e municipal, além de encerrar festas clandestinas.

Segundo o Painel de Covid-19, ferramenta do governo do Estado, a Capital é o terceiro município do Estado com o maior número de casos confirmados (47.393) e o quarto em relação aos óbitos (1.047) provocados pelo novo coronavírus.