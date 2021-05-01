Coronavírus: ES registra 9.536 mortes e mais de 437 mil casos

Coronavírus: números da pandemia no ES Crédito: Pixabay

O número de mortes chegou a 9.536, com 12 óbitos contabilizados nas últimas 24 horas. É importante lembrar que aos finais de semana o número de casos e mortes costuma ser menor já que muitos municípios não enviam os dados.



Na lista das cidades mais afetadas, a Serra é a com mais pessoas infectadas: 55.207. Vila Velha aparece em segundo, com 53.967 confirmações da doença, seguido por Vitória (47.393) e Cariacica (34.131).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.129 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.614), em Vila Velha.

Até este sábado (1º), mais de 1,29 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 410.153, sendo 875 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.



VACINAÇÃO

A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Ao todo, 685.850 moradores do Estado já receberam pelo menos a primeira dose.