Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Números da pandemia

Coronavírus: ES registra 9.536 mortes e mais de 437 mil casos

Foram contabilizadas mais  1.181 pessoas infectadas pela Covid-19 no Estado nas últimas 24 horas, além de 12 óbitos

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2021 às 17:17
Coronavírus
Coronavírus: números da pandemia no ES Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou mais 1.181 casos de coronavírus neste sábado (1º). Com isso, o total de infectados no Estado desde o início da pandemia chegou a 437.862 pessoas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
O número de mortes chegou a 9.536, com 12 óbitos contabilizados nas últimas 24 horas. É importante lembrar que aos finais de semana o número de casos e mortes costuma ser menor já que muitos municípios não enviam os dados.

Veja Também

Veja os comprovantes necessários e a ordem de vacinação de grávidas e pessoas com comorbidades

Mapa de Risco: ES tem 56 cidades em risco alto e nenhuma em extremo

Na lista das cidades mais afetadas, a Serra é a com mais pessoas infectadas: 55.207. Vila Velha aparece em segundo, com 53.967 confirmações da doença, seguido por Vitória (47.393) e Cariacica (34.131).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.129 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.614), em Vila Velha.
Até este sábado (1º), mais de 1,29 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 410.153, sendo 875 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Ao todo, 685.850 moradores do Estado já receberam pelo menos a primeira dose.
Desses, 251.446 já foram imunizados com a segunda dose, o que equivale a 36%.

CORONAVÍRUS NO ES

Covid-19: ES vai receber 10 mil doses de vacina da Pfizer

Veja quais serão os primeiros vacinados no grupo de comorbidades no ES

Covid-19: mortes quase dobram em abril, mês mais letal da pandemia no ES

Governo do ES vai decidir no dia 07 de maio sobre volta às aulas no risco alto

Após mais de dois meses, taxa de transmissão da Covid-19 fica abaixo de 1

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

SESA Coronavírus no ES Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados