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Luto

"Perdemos um gênio do riso", lamenta leitora após morte de Paulo Gustavo

Ator de 42 anos faleceu na terça-feira (4) de complicações da Covid-19, o quecomoveu o país. Fãs anônimos e famosos prestaram homenagens ao artista e sua família pelas redes sociais

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 13:10

Públicado em 

05 mai 2021 às 13:10

Colunista

Ator Paulo Gustavo, que morreu na terça (4), deixa dois filhos, Romeu e Gael
Ator Paulo Gustavo, que morreu na terça (4), deixa dois filhos, Romeu e Gael Crédito: Instagram/ Paulo Gustavo

DESPEDIDA

Famosos lamentam a morte de Paulo Gustavo nas redes sociais (Famosos, 04/05). O país está de luto, perdemos esse gênio do riso, capaz de transmitir tanta alegria em apenas um olhar!! O Brasil perdeu a graça sem você, Paulo. Que Deus te receba, e nós ficamos com a saudade. (Leandra Bastos)
Meus sentimentos a toda família do Paulo. Conhecia pouco seu trabalho, mas vi que ele era uma pessoa cheia de luz e alegria. Foi uma semana muito difícil, em que crianças e adultos sofreram atentado em uma creche no interior de Santa Catarina, agora a morte dele. Que Deus o receba no céu. (Marcos Vinícius)
Talvez depois caia a ficha das pessoas de que mais de 400 mil mortos não são números. Só famosos se tornam pessoas reais? Toda morte é lamentável. Conforto a família dele. (Silvia Helena Pereira Macedo)

AULAS EM VITÓRIA

Pazolini anuncia volta às aulas em Vitória para a próxima segunda (Cotidiano, 04/05). Necessidade de voltar às aulas, óbvio que se tem. Capacidade para voltar com segurança? Absolutamente não. (Pedro Perez)
O prefeito está dialogando com quem? Não vi presença de nenhum representante das escolas públicas, dos diretores, nem da própria Secretaria Municipal de Educação! (Rosileni Ewald)
A rede pública vai voltar, mas quem estava presente na reunião era o sindicato das escolas particulares. Estranho, não? (Vinícius Lima)
Até o governador falar que as aulas não vão voltar, colocar isso em decreto e lembrá-lo que, como prefeito, ele não pode passar por cima de um decreto estadual. (Beth Dietze Gomes)
Esperar o que de um prefeito que já invadiu hospitais em plena pandemia? Irresponsabilidade tanto do prefeito quanto dos pais que mandarem seus filhos à escola. (Maikon Matos)
Eu como mãe e profissional da saúde continuo sendo contra o retorno das aulas neste momento. Impossível não estarem vendo que ainda estamos vulneráveis, que o sistema de saúde ainda está se recuperando dessa última onda. Acho precipitado esse retorno. Meus filhos continuarão em casa! (Adrielli Mandelli)

ANDORINHAS

Traficantes da guerra em Andorinhas pedem refúgio a aliados na Serra (Cotidiano, 04/05). O Espírito Santo já perdeu o controle de alguns territórios. Se a sociedade e o Estado não enfrentarem o problema, daqui a alguns anos seremos o que é hoje o Rio de Janeiro. (Paulo Cesar)
Eu morei na década de 1980 nesse bairro e foi a melhor infância que uma criança poderia ter tido. Fico triste agora de ver pelos jornais tanta violência. (Adriana Siqueira)

MORTES POR COVID NO ES

Coronavírus: ES registra 9.682 mortes e passa de 441 mil casos (Cotidiano, 04/05). Com a taxa de óbitos nessa altura não tem condições de as aulas voltarem. É preciso vacinar todos os professores, motoristas, garis, ou melhor, toda a população. Como está não está dando... (Nara Moraes)
Só sei que é muito doloroso perder um familiar. Se neste momento alguém que não acredita nesta maldita doença quiser mandar seus filhos para escola, que mande. A morte do meu irmão dói muito, não quero ver ninguém sentindo esta dor. (Gilmar Loterio Ferreira)
Estamos com alta nas mortes e o prefeito de Vitória quer o retorno das aulas! Em que mundo esse homem vive? Onde estão as vacinas prometidas para os profissionais da educação? Casagrande, nos ajude, governador!! É sério, eu ainda não peguei Covid, mas estou com muito muito muito medo de pegar e morrer! (Rosi Monteiro)

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Trabalhadores de transportes, portos e aeroportos podem ser vacinados em junho (Cotidiano, 03/05). Absurdo demais esse plano não contemplar atendentes de supermercado e de transporte a frente de todos. Não tiveram a opção de isolamento social. (Gustavo Oliveira)
Pessoas que trabalham em farmácias, em supermercados e postos de gasolina, entre outros locais, que estão na linha de frente desde o início da pandemia sem parar um único dia, são prioridade só na hora de trabalhar, né? Só na hora de dar as caras e ficar frente a frente com o vírus. Agora para a vacina não se encaixam no quadro preferencial. (Killani Mendes)
Desse jeito tá difícil continuar a vacinação por idade… (Ana Paula Queiroz)
E quem trabalha no comércio? Podia priorizar também. O que a gente tem contato e loja cheia... aguardando os dias de glória. (Patrícia Torres Rocha)
Usando vacinas que chegam para fazer média com vários grupos, enquanto vence a segunda dose para idosos e trabalhadores da saúde. Que sentido faz isso? (Brunella Castello)

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