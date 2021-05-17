'Incoerente', critica leitor sobre risco moderado apenas em Vitória

MAPA DE RISCO
Justiça suspende ato de Cariacica que, em risco alto para Covid-19, reduzia restrições (Cotidiano, 16/05). Acho incoerente o governador Renato Casagrande fazer isso, porque antes ele classificou a Região Metropolitana igual, em um único risco. Agora mudou de ideia? Por quê? (Adriana Sant’Ana Rocha)
Os prefeitos e o governador estão fazendo política com vidas humanas. (Magali Proti)
Vitória está em risco moderado e Cariacica no alto.... Isso é porque o vírus não atravessa pontes! Só rindo mesmo... (Joyce Peterle)
Com ou sem decreto, muitos estabelecimentos abrem da mesma forma, pois não é possível fiscalizar todos os locais. Todo mundo sem máscara por aí. Quem mora nas redondezas ou trabalha nas unidades de saúde sabe quanta gente contaminada tem pelos bairros. A população não colabora com as regras, por isso o comércio também é prejudicado. (Dayse Dorico)
Gente, o comércio de Cariacica funciona normalmente desde o início da pandemia... Em Campo Grande, se fechou uns 10, 20 dias durante todo esse tempo foi muito. Todas as vezes que precisei ir por motivo de força maior naquela Babilônia do Corona, aquele lugar estava fervilhando de gente. Eu olhava e pensava: a pandemia não chegou aqui e, se chegou, não abala essa gente. Dava vontade de chorar de tanta gente sem noção e sem máscara. Lamentável. (Desirée Helena Silva)
TRANSPORTE PÚBLICO
Transcol volta a circular aos domingos no dia 23 de maio (Cotidiano, 15/05). Isso só vale para a Capital, Vitória, ou é para toda a Grande Vitória e seus municípios que ainda estão em risco alto? Faço questão de voltar a perguntar, porque enfatizam que “a Capital saiu de risco alto para moderado”, e os outros municípios, como Serra, Viana e Vila Velha ainda estão em risco alto. Não tem sentido nenhum apenas a Capital melhorar a situação, os outros municípios não, e mesmo assim os ônibus circularem normalmente por toda a Grande Vitória. Se for assim, de nada adiantou todo esse tempo sem ônibus. E fiz também questão de reforçar minha pergunta porque sou profissional da saúde e morador da Serra e fui afetado durante todo esse tempo sem ônibus aos finais de semana. (L.S. Pervie)
Ao menos as linhas que atendem as praias deveriam permanecer não circulando aos domingos! Na Região Metropolitana só Vitória não está no vermelho. Ainda é cedo para aglomerar nas praias. Melhor não facilitar. (Roberto Poltronieri)
Não adianta tirar linhas que atendem as praias. Existem os carros por aplicativo etc... o que precisa é o povo ter consciência. (Fernanda Demoner)
Não entendo. Agora libera evento, libera cerimonial. Governo acha que risco moderado é imunidade para toda a população, né? (Jhon Santos)
BRUNO COVAS
Morre Bruno Covas, prefeito de São Paulo, aos 41 anos, vítima de câncer (Obituário, 16/05). A morte do prefeito Bruno Covas é um duro golpe para São Paulo, tanto para os que nele votaram quanto aos demais que, pelo princípio democrático, participaram do processo eleitoral de 2020 e, pelo simples comparecimento às urnas, aceitaram previamente o resultado que delas surgiria. Bruno foi um forte. Trabalhou até o ultimo momento em que suas forças o permitiram, com a mesma fibra que 20 anos atrás moveu seu avô, o então governador Mário Covas, quando a mesma insidiosa moléstia o acometeu. Seu exemplo ficará para sempre, não só aos seus familiares e amigos, mas a todo paulistano que com ele viveram seus dois anos e cinco meses de governo. Ao mesmo tempo que enviamos as condolências a seus familiares e companheiros da grande tarefa de governar a maior cidade do Brasil, rogamos aos céus discernimento e equilíbrio ao substituto legal, Ricardo Nunes (MDB), para cumprir e saldar os compromissos que assumiu juntamente com Bruno na caminhada do ano passado em busca da primazia de governar São Paulo no período 2021/2024. Que todas as forças políticas e sociais continuem emprestando ao novo governante o mesmo apoio que garantiam a governabilidade ao prefeito desaparecido. O programa de Bruno é o mesmo de Nunes. São Paulo é maior do que todas as variáveis políticas e acontecimentos fortuitos. A vontade de povo, que elegeu Bruno com quase 60% dos votos válidos é soberana e tem de ser respeitada. Oremos pelo líder desaparecido e trabalhemos para concretizar seus objetivos mesmo na sua ausência. (Dirceu Cardoso Gonçalves)
ENTERRO
Vítima da Covid é enterrada em cova alagada e revolta família em Vila Velha (Cotidiano, 11/05). É uma falta de respeito com o ser humano. Já morreu com este vírus maldito, despedida não existe, a família já está desolada... Deus tenha misericórdia dos nossos governantes, para eles isso é normal, não é familiar deles. (Marlucia Santana)
Tremenda falta de respeito. Se é com alguém da minha família, eu não permitiria mesmo! Podiam acionar os órgãos que quisessem, mas isso não aconteceria. Pouca vergonha! Nem na hora do enterro o ser humano é respeitado? Ainda bem que certas coisas não acontecem com certas pessoas. Ainda bem! (Ister Pereira)
O Cemitério Bosque de Alvorada Vila Velha está jogado. Nenhuma obra de pavimentação em volta dos túmulos para poder parar de descer terra e aterrar as sepulturas quando chove, as que ficam na parte baixa. Com esse descaso, parte do muro já caiu novamente e as sepulturas continuam sendo soterradas. Já fizemos três obras na da nossa família e está lá sendo aterrada novamente. (Kelly Pianca)
Falta de respeito, falta de amor, falta de empatia. Isso é um absurdo! Como se não bastasse o sofrimento de perder um ente querido, ainda ter de suportar tamanha falta de respeito. (Keyla de Almeida)