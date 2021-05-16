Justiça suspende ato de Cariacica que, em risco alto para Covid-19, reduzia restrições

Desembargador de plantão considerou o ato de Euclério inconstitucional Crédito: Carlos Alberto Silva

A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que alegou que o ato do prefeito "flexibiliza indevidamente todas as restrições sanitárias a ele aplicáveis, o que implica desnaturação do mapa de risco adotado para a gestão da pandemia".

“No contexto de uma pandemia mundial, que atinge a todos de alguma forma, em se tratando do direito à vida e à saúde, parece, ao menos nesse momento, razoável supor que, ao ente Estadual, compete a coordenação da estratégia quanto à progressiva ampliação ou restrição das medidas sanitárias em todo o território estadual”, escreveu Rabelo.

Euclério Sampaio considerou injusto Vitória ir para o risco moderado e Cariacica permancer em risco alto Crédito: Divulgação/Assessoria

"INJUSTO"

Em entrevista à A Gazeta, Euclério Sampaio argumentou que os números de mortes por Covid-19 em Cariacica não diferem em muito da Capital, que foi classificada no último mapa de risco, entre as cidades em risco moderado de contágio. Segundo o decreto, também foi considerado o fenômeno geográfico da conurbação (quando dois ou mais municípios se desenvolvem em conjunto) que, para a gestão de Euclério, deve ser levado em conta para a adoção de medidas igualitárias.

"Como não há fronteira entre um município e outro, foi feito um acordo para que todos os municípios subissem juntos ou descessem juntos. Naquela época, Cariacica estava em risco moderado e aceitou ir para o alto em defesa da vida. Agora baixam somente um município. Não posso aceitar que um município sobreviva e outros não, apesar de estarem na mesma situação. É meu direito fazer o que acho certo", argumentou, na ocasião, o prefeito.