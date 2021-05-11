Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caixão quase submerso

Vítima da Covid é enterrada em cova alagada e revolta família em Vila Velha

O aposentado Ivo de Assis Monteiro, de 83 anos, foi sepultado na manhã desta terça-feira (11) no cemitério de Ponta da Fruta em uma sepultura com muita água e o caixão ficou quase submerso. Virologista diz que há risco de contaminação

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 13:21

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 mai 2021 às 13:21
Vila Velha
O corpo do aposentado Ivo de Assis foi enterrado em uma cova praticamente alagada em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
A pandemia segue fazendo vítimas e até mesmo o último adeus às pessoas que perdem a vida para a Covid-19 tem sido afetado. Velórios e sepultamentos precisam ser realizados de maneira rápida por conta dos riscos envolvidos, e uma família de Vila Velha passou por um momento de revolta na manhã desta terça-feira (11) nos poucos momentos que teve para se despedir de um parente que morreu. Isso porque o corpo do aposentado Ivo de Assis Monteiro, de 83 anos, foi enterrado em uma cova alagada.
Após passar um mês internado com a doença, o idoso morreu nesta segunda-feira (10) e o sepultamento foi realizado no cemitério público de Ponta da Fruta. Devido à presença da água na cova, o caixão ficou praticamente submerso, como relatado pelo ferroviário Felipe Lopes, que é marido de uma das netas da vítima.
"Hoje infelizmente eu tenho que denunciar uma afronta à dignidade humana, à memória da pessoa e ao sentimento da família. Estamos numa fase em que nem podemos velar o corpo direito. Ver a pessoa morta devido à Covid-19 e, na hora de enterrá-la, através de um serviço do município – já que pagamos nossos impostos, temos que colocar essa pessoa na água. Aí não podemos reclamar nem intervir porque tem um protocolo, pois o caixão não pode ficar exposto por muito tempo para a segurança das pessoas. Chega no final da vida e temos que passar por uma situação dessas de descaso e vergonha. Não tenho palavras para demonstrar minha indignação sobe este fato", desabafou o jovem.

MAIS RISCOS

Além da situação constrangedora à família, o fato de o caixão ter sido colocado com a presença de água na sepultura pode representar riscos sanitários e de contaminação, como dito pela virologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Liliane Spano.
"Existe, sim, esta possibilidade de contaminação da água por esta pessoa que estava com coronavírus e precisa ser analisado o risco para o ambiente (do cemitério)", ponderou a especialista.

EXPLICAÇÕES

Diante do sepultamento na cova alagada, Felipe entrou em contato com a Prefeitura de Vila Velha através da ouvidoria em buscas de explicações para o ocorrido. A administração canela-vede informou que a família do idoso havia sido avisada sobre a situação no cemitério de Ponta da Fruta e que o acúmulo de água foi decorrente das chuvas dos últimos dias. Além disso, a prefeitura informou à TV Gazeta que enviaria técnicos ao local para melhorar a situação do cemitério, já que há outras sepulturas em situação semelhante.
Vila Velha
A Prefeitura alegou que o acúmulo de água se deu em decorrência das chuvas fortes dos últimos dias na região de Ponta da Fruta Crédito: Arquivo pessoal
Os familiares, entretanto, contestam a versão dada pela Prefeitura e alegam não terem sido avisados sobre a situação em que se encontrava a cova de Ivo de Assis. Nas palavras de Felipe e outros parentes da vítima, o ocorrido foi um grande constrangimento e desrespeito a um familiar.
Em resposta à reportagem de A Gazeta, a Prefeitura disse, em nota,  que por meio da Gerência de Necrópoles, lamenta o fato ocorrido, mas reitera que a família foi previamente comunicada que devido as fortes chuvas deste final de semana, as covas se encontram parcialmente encharcadas. Os coveiros retiraram o volume em excesso, mas a água insistia em permanecer por conta da absorção do solo. Técnicos da Secretaria de Serviços Urbanos estão analisando uma forma de melhorar o sistema de drenagem do cemitério.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

Veja Também

Homem em situação de rua é esfaqueado após furtar celular de voluntário em Vila Velha

Vídeo: caminhão cai dentro de valão em Vila Velha

Integração do Transcol com os ônibus de Vila Velha não tem data para acontecer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Vila Velha Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carro da PF fazendo escolta da prisão do Daniel Vocaro
Exército credenciou Master para empréstimos consignados
Imagem de destaque
Oito crianças morrem em tiroteio na Louisiana, segundo a polícia; o que se sabe
Imagem de destaque
De volta ao lápis e papel: por que as escolas da Suécia estão reduzindo o ensino digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados