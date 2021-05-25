Renato Casagrande toma a 2ª dose da vacina contra a Covid-19

Casagrande toma a 2ª dose da Coronavac Crédito: Assessoria de Imprensa

O governador tem 60 anos. Segundo a assessoria de imprensa, Casagrande ficou cadastrado no sistema de saúde da prefeitura e, quando chegaram as doses, foi procurado pela administração municipal para marcar o horário.

Há exatamente um ano atrás, o governador foi diagnosticado a Covid-19. "Hoje completa um ano do dia em que fui diagnosticado com a Covid-19. E, exatamente hoje, recebi a segunda dose da vacina contra a doença. Tive a graça de ter a forma mais leve da doença, porém, mais de dez mil capixabas já perderam a vida pela Covid. Por isso, quero registrar a importância da vacina. Não deixe de se vacinar quando chegar a sua vez", assinalou em nota.

Na época, Casagrande, a primeira-dama Maria Virgínia e Anna Venturim, dona Anitta, mãe do socialista, foram contaminados. Dona Virgínia e Anitta chegaram a ser internadas, mas se recuperaram da doença. O chefe do Executivo teve sintomas leves e ficou em casa.

Assim como muitos capixabas, o governador teve dificuldade de conseguir a primeira dose. No início de abril, a primeira-dama tentou agendar a imunização pelo site da prefeitura, mas não conseguiu devido ao baixo número de doses oferecidas . Quando uma nova remessa de vacina chegou, no dia 16 daquele mês, o agendamento foi feito e ele se vacinou no dia 20.

Dessa vez, segundo a assessoria de imprensa do governo, Casagrande foi procurado pela Prefeitura de Vitória para tomar a segunda dose assim que a vacina chegou.

A reportagem procurou a Prefeitura de Vitória, que informou que a imunização com a segunda dose está sendo feita "por múltiplas estratégias". Segundo a Secretária de Saúde, inicialmente é seguida a fila de espera, devido ao recebimento de "pequenos quantitativos de doses".

Há, também, o agendamento on-line, quando anunciado, e a busca ativa, conforme o registro de pessoas que tomara a 1ª dose em cada unidade de saúde. Esse teria sido o caso do chefe do Executivo.

"Algumas unidades de saúde, tendo disponibilidade de doses, realizam as estratégias de forma complementar, que é o caso da UBS Santo Antônio. As equipes de saúde destas unidades iniciaram a busca ativa das pessoas que receberam a primeira dose da vacina na unidade, convocando para irem até o local receber a segunda dose e concluir o esquema vacinal", afirmou a secretaria, por nota.