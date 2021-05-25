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Imunização

Renato Casagrande toma a 2ª dose da vacina contra a Covid-19

Governador do Estado recebeu a Coronavac nesta terça-feira (25), em Vitória. Ele foi chamado pela prefeitura para se imunizar após chegarem novas doses
Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

25 mai 2021 às 12:21

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 12:21

Casagrande toma a 2ª dose da Coronavac
Casagrande toma a 2ª dose da Coronavac Crédito: Assessoria de Imprensa
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), tomou a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, nesta terça-feira (25), na Unidade de Saúde de Santo Antônio na Capital, onde mora. O chefe do Executivo havia tomado a primeira dose da Coronavac no dia 20 de abril.
O governador tem 60 anos. Segundo a assessoria de imprensa, Casagrande ficou cadastrado no sistema de saúde da prefeitura e, quando chegaram as doses, foi procurado pela administração municipal para marcar o horário.
Há exatamente um ano atrás, o governador foi diagnosticado a Covid-19. "Hoje completa um ano do dia em que fui diagnosticado com a Covid-19. E, exatamente hoje, recebi a segunda dose da vacina contra a doença. Tive a graça de ter a forma mais leve da doença, porém, mais de dez mil capixabas já perderam a vida pela Covid. Por isso, quero registrar a importância da vacina. Não deixe de se vacinar quando chegar a sua vez", assinalou em nota.
Na época, Casagrande, a primeira-dama Maria Virgínia e Anna Venturim, dona Anitta, mãe do socialista, foram contaminados. Dona Virgínia e Anitta chegaram a ser internadas, mas se recuperaram da doença. O chefe do Executivo teve sintomas leves e ficou em casa.
Assim como muitos capixabas, o governador teve dificuldade de conseguir a primeira dose. No início de abril, a primeira-dama tentou agendar a imunização pelo site da prefeitura, mas não conseguiu devido ao baixo número de doses oferecidas. Quando uma nova remessa de vacina chegou, no dia 16 daquele mês, o agendamento foi feito e ele se vacinou no dia 20.
Dessa vez, segundo a assessoria de imprensa do governo, Casagrande foi procurado pela Prefeitura de Vitória para tomar a segunda dose assim que a vacina chegou.
A reportagem procurou a Prefeitura de Vitória, que informou que a imunização com a segunda dose está sendo feita "por múltiplas estratégias". Segundo a Secretária de Saúde, inicialmente é seguida a fila de espera, devido ao recebimento de "pequenos quantitativos de doses".
Há, também, o agendamento on-line, quando anunciado, e a busca ativa, conforme o registro de pessoas que tomara a 1ª dose em cada unidade de saúde. Esse teria sido o caso do chefe do Executivo.
"Algumas unidades de saúde, tendo disponibilidade de doses, realizam as estratégias de forma complementar, que é o caso da UBS Santo Antônio. As equipes de saúde destas unidades iniciaram a busca ativa das pessoas que receberam a primeira dose da vacina na unidade, convocando para irem até o local receber a segunda dose e concluir o esquema vacinal", afirmou a secretaria, por nota.

Atualização

25/05/2021 - 2:30
A reportagem foi alterada para adicionar informações encaminhadas pela Secretária Municipal de Saúde de Vitória. A secretaria informou que Casagrande foi convocado em uma estratégia de "busca ativa", desenvolvida nas unidades de saúde em que há disponibilidade de doses.

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