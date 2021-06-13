Coronavírus: ES chega a 11.143 mortes e ultrapassa 498 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.143 mortes e 498.530 casos confirmados do novo coronavírus neste domingo (13). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 11 novos óbitos e 683 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 63.781. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 61.659 confirmações da doença, seguida por Vitória (53.674) e Cariacica (38.133). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.458), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.351 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.593), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.687), também em Vitória.
Até este domingo (13), mais de 1,51 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 471.639, com um acréscimo de 631 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até a tarde deste domingo (13), um total de 1.220.987 pessoas haviam recebido a primeira dose de alguma vacina. Destas, 458.185 também já receberam a segunda dose. Isso significa que cerca de 37,5% dos vacinados já estão com a imunização completa.