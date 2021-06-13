Coronavírus: ES chega a 11.143 mortes e ultrapassa 498 mil casos

Até este domingo (13), mais de 1,51 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 471.639, com um acréscimo de 631 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.