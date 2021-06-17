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No fim de semana

Vila Velha abre 16 mil vagas para vacinação contra a Covid-19

Agendamento será aberto nesta quinta-feira (17), às 15h, para a primeira dose de pessoas a partir de 45 anos. Já a segunda dose, será disponibilizada para quem tomou a primeira da AstraZeneca há, pelo menos, 84 dias

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 08:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2021 às 08:15
Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vila Velha espera imunizar 16 mil pessoas contra a Covid-19 no próximo fim de semana. Nesta quinta-feira (17), às 15h, a Secretaria Municipal de Saúde abre novas vagas para agendamento da vacina no site da prefeitura, para primeira e segunda doses.
Podem agendar a vacinação com a D1 pessoas sem comorbidades a partir de 45 anos. Já a D2 é destinada às pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca há, pelo menos, 84 dias.
As vacinas serão administradas no fim de semana, de 9h às 16h no Tartarugão, Shopping Vila Velha, Umef Paulo Mares Guia, Ginásio Oswaldo Ruy, Unidade de Saúde da Ponta da Fruta e Unidade de Saúde de Vila Nova.

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