Vila Velha abre mais de 8 mil vagas para vacinação contra Covid

Vacinação em Vila Velha Crédito: Letícia Siqueira / Secom PMVV

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir mais vagas para a vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (18). Serão 8.700 disponíveis para agendamento a partir das 15h, no site vacina.vilavelha.es.gov.br . As vacinas disponíveis serão da Pfizer e da AstraZeneca.

As vagas abertas serão para a primeira dose da vacina na população geral sem comorbidades com 45 anos ou mais, portuários, população com deficiência permanente de 18 a 59 anos, pessoas com outras comorbidades entre 18 e 59 anos, trabalhadores da educação, gestantes e puérperas.

Também serão disponibilizadas 4.100 vagas para segunda dose da vacina AstraZeneca a pessoas que tomaram a primeira dose há 84 dias.

Confira a relação detalhada de vagas:

150 vagas para portuários;

100 vagas para população com deficiência permanente de 18 a 59 anos;

1.200 vagas para população geral sem comorbidades 45 anos acima;

1.500 vagas para pessoas com outras comorbidades entre 18 e 59 anos;

750 vagas para pessoas com outras outras comorbidades entre 18 e 59 anos;

150 vagas para gestantes e puérperas;

750 vagas para Trabalhadores da Educação;

4.100 vagas para segunda dose da vacina AstraZeneca - pessoas que tomaram a primeira dose da vacina há 84 dias).

VAGAS TAMBÉM PARA VACINA CONTRA A GRIPE

Também será aberto o agendamento para mais doses da campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) nesta sexta-feira (18). Serão disponibilizadas mais 7.940 vagas no agendamento on-line. Quem conseguir marcar a vacina, receberá o imunizante no início da próxima semana.

Os públicos que receberão o imunizante são: crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas acima de 60 anos, professores, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas.

Para fazer o agendamento, basta acessar o site vacina.vilavelha.es.gov.br , clicar em “agendamento”, selecionar a categoria desejada e marcar local e horário.

As vagas disponíveis são:

Crianças de seis meses a menos de seis anos: 1.200

Pessoas acima de 60 anos: 2.265

Professores: 150

Profissionais da Saúde: 150

Pessoas com comorbidades: 4.025