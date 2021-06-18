Vila Velha abre mais de 8 mil vagas para vacinação contra Covid

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir mais vagas para a vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (18). Serão 8.700 disponíveis para agendamento a partir das 15h, no site vacina.vilavelha.es.gov.br. As vacinas disponíveis serão da Pfizer e da AstraZeneca.
As vagas abertas serão para a primeira dose da vacina na população geral sem comorbidades com 45 anos ou mais, portuários, população com deficiência permanente de 18 a 59 anos, pessoas com outras comorbidades entre 18 e 59 anos, trabalhadores da educação, gestantes e puérperas.
Também serão disponibilizadas 4.100 vagas para segunda dose da vacina AstraZeneca a pessoas que tomaram a primeira dose há 84 dias.
Confira a relação detalhada de vagas:
- 150 vagas para portuários;
- 100 vagas para população com deficiência permanente de 18 a 59 anos;
- 1.200 vagas para população geral sem comorbidades 45 anos acima;
- 1.500 vagas para pessoas com outras comorbidades entre 18 e 59 anos;
- 750 vagas para pessoas com outras outras comorbidades entre 18 e 59 anos;
- 150 vagas para gestantes e puérperas;
- 750 vagas para Trabalhadores da Educação;
- 4.100 vagas para segunda dose da vacina AstraZeneca - pessoas que tomaram a primeira dose da vacina há 84 dias).
VAGAS TAMBÉM PARA VACINA CONTRA A GRIPE
Também será aberto o agendamento para mais doses da campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) nesta sexta-feira (18). Serão disponibilizadas mais 7.940 vagas no agendamento on-line. Quem conseguir marcar a vacina, receberá o imunizante no início da próxima semana.
Os públicos que receberão o imunizante são: crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas acima de 60 anos, professores, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas.
Para fazer o agendamento, basta acessar o site vacina.vilavelha.es.gov.br, clicar em “agendamento”, selecionar a categoria desejada e marcar local e horário.
As vagas disponíveis são:
- Crianças de seis meses a menos de seis anos: 1.200
- Pessoas acima de 60 anos: 2.265
- Professores: 150
- Profissionais da Saúde: 150
- Pessoas com comorbidades: 4.025
Com informações da Prefeitura de Vila Velha