Covid-19: Cariacica abre agendamento para segunda dose da Coronavac

Vacinação contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva

O município de Cariacica vai abrir, na tarde desta sexta-feira (18), agendamento para a vacinação contra a Covid-19 para quem precisa receber a segunda dose da vacina Coronavac. Serão mil doses disponíveis para agendamento no site vacina.cariacica.es.gov.br a partir das 17 horas.

até o dia 21 de maio. A aplicação será neste sábado (19), na faculdade Multivix. De acordo com a Prefeitura de Cariacica , as doses disponibilizadas nesta sexta (18) são destinadas às pessoas que receberam a primeira dose. A aplicação será neste sábado (19), na faculdade Multivix.

PRIMEIRA DOSE

Para quem ainda vai receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus, o município também vai abrir agendamento na tarde desta sexta (18). A partir das 14 horas, podem agendar a vacinação pelo site os seguinte grupos:

pessoas com 45 anos ou mais sem comorbidades;

pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos;

trabalhadores da Educação, de escolas públicas e particulares entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego e levar comprovante de residência).

Idosos e trabalhadores da Saúde que precisam receber a segunda dose da vacina AstraZeneca também podem fazer o agendamento pelo site. A vacinação destes públicos acontece ao longo da próxima semana nos postos de vacinação do município.

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