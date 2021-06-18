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Mil doses

Covid-19: Cariacica abre agendamento para segunda dose da Coronavac

Município também vai abrir agendamento para vacinação contra a gripe nesta sexta-feira (18)

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 08:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2021 às 08:38
Vacina Covid-19
Vacinação contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Cariacica vai abrir, na tarde desta sexta-feira (18), agendamento para a vacinação contra a Covid-19 para quem precisa receber a segunda dose da vacina Coronavac. Serão mil doses disponíveis para agendamento no site vacina.cariacica.es.gov.br a partir das 17 horas.
De acordo com a Prefeitura de Cariacica, as doses disponibilizadas nesta sexta (18) são destinadas às pessoas que receberam a primeira dose até o dia 21 de maio. A aplicação será neste sábado (19), na faculdade Multivix.

PRIMEIRA DOSE

Para quem ainda vai receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus, o município também vai abrir agendamento na tarde desta sexta (18). A partir das 14 horas, podem agendar a vacinação pelo site os seguinte grupos:
  • pessoas com 45 anos ou mais sem comorbidades;
  • pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos;
  • trabalhadores da Educação, de escolas públicas e particulares entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego e levar comprovante de residência).
Idosos e trabalhadores da Saúde que precisam receber a segunda dose da vacina AstraZeneca também podem fazer o agendamento pelo site. A vacinação destes públicos acontece ao longo da próxima semana nos postos de vacinação do município.

GRIPE

A Secretaria de Saúde do município também vai abrir novas vagas para a vacinação contra a gripe nesta sexta-feira (18), às 17 horas. O grupo prioritário de vacinação é composto por pessoas com comorbidades, deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do Sistema Prisional, população privada de liberdade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, professores e trabalhadores da saúde.

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