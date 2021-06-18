Covid-19: Serra abre vagas para vacinação nesta sexta-feira (18)

Um novo agendamento para vacinação contra a Covid-19 será aberto nesta sexta-feira (18), na Serra. As vagas serão disponibilizadas a partir das 18 horas, no site da prefeitura. A vacinação vai acontecer de terça (22) a quinta-feira (24).
Para a primeira dose, podem fazer o agendamento os seguintes grupos:
- pessoas com idades a partir dos 45 anos sem comorbidades;
- gestantes e puérperas;
- idosos acima de 60 anos;
- pessoas com comorbidades;
- pessoas com deficiências permanentes, cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC);
- Profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS);
- Conselheiros tutelares.
Já para a segunda dose, o agendamento é voltado para idosos com mais de 65 anos que precisam tomar o complemento da vacina AstraZeneca, além de trabalhadores da Saúde.
LOCAIS DE VACINAÇÃO
A aplicação das doses ocorrerá nas seis Unidades Regionais de Saúde de Jacaraípe, Feu Rosa, Novo Horizonte, Serra Dourada, Serra Sede e Boa Vista, além das Unidades Básicas de Saúde de Carapina Grande, André Carloni, Bairro de Fátima, Nova Carapina I e II, Cidade Continental, Parque Residencial Laranjeiras, José de Anchieta, Central Carapina, Jardim Tropical, Laranjeiras Velha, Planalto Serrano A, São Marcos, Nova Almeida, Barro Branco e Eldorado.