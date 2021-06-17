Vacina contra a gripe: Vitória abre mais de 10 mil vagas nesta sexta

O município de Vitória vai abrir, nesta sexta-feira (18), 10,2 mil vagas para vacinar a população contra a gripe. O agendamento começa às 10h e, para marcar, basta acessar o link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, clicar na categoria "Saúde" e, depois, selecionar o serviço "Vacinação Influenza". Também é possível agendar pelo aplicativo Vitória Online.
As vagas serão destinadas a todos os públicos da campanha de imunização:
- idosos a partir dos 60 anos;
- profissionais de saúde e acadêmicos que atuam na área;
- professores de escolas públicas e privadas;
- crianças de seis meses a menores de seis anos;
- gestantes e puérperas (mulheres que tiveram bebês até 45 dias);
- pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente;
- caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo;
- trabalhadores portuários;
- funcionários do sistema prisional;
- profissionais das forças de segurança e salvamento, e forças armadas.
A vacinação será realizada de segunda a sexta, entre os dias 21 de junho e 2 de julho, nas seguintes unidades de saúde: Santa Luiza, Praia do Suá, Maruípe, Santo Antônio, Centro (US Vitória), Ilha de Santa Maria, Fonte Grande, Maria Ortiz, São Cristóvão, Santa Martha, Resistência, Santo André, Ilha das Caieiras, Grande Vitória, Andorinhas, Bairro do Quadro, Favalessa e Ilha do Príncipe.
A vacinação contra a gripe está na última etapa, segundo o calendário do Ministério da Saúde. A estimativa é imunizar cerca de 143 mil pessoas em Vitória até o dia 9 de julho, data prevista para o fim da campanha. Até esta quinta-feira (17), a Capital havia imunizado 60.297 pessoas, o que representa 41% do público-alvo.