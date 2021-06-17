O "Capixaba Bustour", ônibus panorâmico de turismo de Vitória, volta a circular pelas ruas da Capital do Espírito Santo neste sábado (19). Suspenso desde o início da pandemia do novo coronavírus, o veículo vai retomar o transporte de turistas pelos cartões-postais da cidade e também de Vila Velha.
O ônibus panorâmico vai circular com todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, com disponibilização de álcool em gel e obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial. Durante o passeio, que ocorrerá aos sábados e domingos, serão disponibilizados 49 lugares no ônibus, inclusive para idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida, além da presença de um guia turístico durante todo o trajeto.
Ônibus panorâmico de turismo volta a rodar aos fins de semana em Vitória
Durante o trajeto, que se inicia no Píer de Iemanjá, os passageiros podem contemplar e apreciar a vista dos principais cartões-postais capixabas. Entre eles, estão a Orla de Camburi, Curva da Jurema, Terceira Ponte, orlas das praias de Vila Velha, Projeto Tamar, Espaço Baleia Jubarte, Hortomercado, Chocolates Garoto e Centro de Vitória.
Para conhecer o valor do bilhete e o horário do tour, bem como realizar a compra do passeio, o turista ou capixaba deve acessar ao site da operadora de transporte, que está cadastrada a operar o serviço na Capital: https://www.capixabaturismo.com.br/bustour.
SERVIÇO DO "CAPIXABA BUSTOUR"
- Local de partida: Píer de Iemanjá, na Av. Dante Michelini
- Horário de saída: 9h
- Horário de retorno: 17h
- Dias de funcionamento: sábados e domingos
- Valor: R$ 75
- Mais informações: (27) 3325-2000 e site www.capixabaturismo.com.br