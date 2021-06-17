Ônibus panorâmico de turismo volta a rodar aos fins de semana em Vitória

O ônibus panorâmico vai circular com todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, com disponibilização de álcool em gel e obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial. Durante o passeio, que ocorrerá aos sábados e domingos, serão disponibilizados 49 lugares no ônibus, inclusive para idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida, além da presença de um guia turístico durante todo o trajeto.