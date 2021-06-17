Intubado, padre de Vitória piora e situação é considerada instável

A situação do padre Fernando Antônio Silva de Souza, pároco na paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Jucutuquara, em Vitória, é considerada instável. O sacerdote está internado desde o dia 3 de junho para tratamento contra a Covid-19.
Nesta quinta-feira (17), um comunicado emitido pela Arquidiocese de Vitória informa que o padre continua intubado e teve uma piora do quadro de saúde. "A situação hoje segue instável e a necessidade de oxigênio aumentou. Continuemos em oração", diz a nota.
MELHORA NO DIA DO ANIVERSÁRIO
No último sábado (12), dia do aniversário de padre Fernando, ele havia saído do tubo, voltando apenas para a máscara de oxigênio, após responder bem ao tratamento. No entanto, no domingo (13), a situação voltou a se agravar e o sacerdote precisou ser intubado novamente.
Padre Fernando tem 36 anos e começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19 no dia 31 de maio. Logo depois, no dia 3 de junho, os sintomas aumentaram e ele foi internado. No dia 8, ele precisou ser transferido para uma UTI após piora no quadro.