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Covid-19

Intubado, padre de Vitória piora e situação é considerada instável

Padre Fernando Antônio Silva de Souza tem 36 anos e começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19 no dia 31 de maio. Logo depois, no dia 3 de junho, os sintomas aumentaram e ele foi internado

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 11:52

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

17 jun 2021 às 11:52
O padre Fernando Antônio Silva de Souza foi internado por complicações da Covid-19
O padre Fernando Antônio Silva de Souza foi internado por complicações da Covid-19 Crédito: Reprodução/Facebook/Arquidiocese de Vitória
A situação do padre Fernando Antônio Silva de Souza, pároco na paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Jucutuquara, em Vitória, é considerada instável. O sacerdote está internado desde o dia 3 de junho para tratamento contra a Covid-19.
Nesta quinta-feira (17), um comunicado emitido pela Arquidiocese de Vitória informa que o padre continua intubado e teve uma piora do quadro de saúde. "A situação hoje segue instável e a necessidade de oxigênio aumentou. Continuemos em oração", diz a nota.

MELHORA NO DIA DO ANIVERSÁRIO

No último sábado (12), dia do aniversário de padre Fernando, ele havia saído do tubo, voltando apenas para a máscara de oxigênio, após responder bem ao tratamento. No entanto, no domingo (13), a situação voltou a se agravar e o sacerdote precisou ser intubado novamente.
Padre Fernando tem 36 anos e começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19 no dia 31 de maio. Logo depois, no dia 3 de junho, os sintomas aumentaram e ele foi internado. No dia 8, ele precisou ser transferido para uma UTI após piora no quadro.

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