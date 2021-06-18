Testagem de Covid-19 no Terminal de Jardim América, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Em menos de uma hora após o início dos testes rápidos contra a Covid-19 , realizados nesta sexta-feira (18) no Terminal de Jardim América, em Cariacica , uma mulher recebeu diagnóstico positivo para a doença causada pelo novo coronavírus. Ela foi a terceira pessoa a ser testada.

Segundo informações da repórter Any Cometi, da TV Gazeta, a mulher já havia sido vacinada com duas doses de imunizantes contra o vírus e apresentava sintomas leves. Ela recebeu uma máscara modelo N95 e foi orientada a ir para casa.

Your browser does not support the audio element. Em menos de uma hora, mulher é testada com Covid-19 em terminal do ES

Após o atendimento, ela seguiu para sua residência em um carro próprio. Além de receber a máscara, quem tiver infectado, caso não tenha condução, será encaminhado - para casa ou unidade de saúde - em um veículo apontado pelo poder público.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) informou que disponibilizou veículo para transportar para suas residências pessoas que testaram positivo para a Covid-19 no terminal. A Semus orienta que essas pessoas permaneçam em isolamento e, caso haja agravamento dos sintomas, procure uma unidade de saúde.

O subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, disse que o objetivo da ação é identificar os casos positivos.

"A intenção é identificar pessoas que sejam positivas para Covid-19, encaminhá-las para sua residência ou para o serviço de saúde, se tiverem algum sintoma importante, para que se mantenham em isolamento. A partir daí, testar os seus contatos" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde

A expectativa é de que 300 testes sejam realizados por dia no terminal Crédito: Fernando Madeira

ENTENDA O TESTE

A partir desta sexta-feira (18) os usuários do Sistema Transcol que utilizam o terminal de Jardim América, em Cariacica, podem ser submetidos ao teste rápido para identificar contaminação por Covid-19 . O serviço também está disponível no Aeroporto de Vitória

O início da testagem de passageiros que usam ônibus começou esta sexta-feira e segue até às 20h. A equipe de saúde, formada por técnicos de enfermagem, enfermeiro e assistente administrativo, estará presente no local de segunda a sexta-feira, de 12h às 20h.

A expectativa é que sejam realizados cerca de 300 testes diariamente. "No entanto, não é possível especificar a quantidade já que a adesão é voluntária. Serão disponibilizados testes de antígeno e RT-PCR", informou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Antes da coleta, os interessados terão de preencher um questionário com informações básicas referentes à presença de sintomas da doença, características demográficas e condições de saúde. O resultado do teste rápido sairá entre 15 e 20 minutos.

O objetivo é que a testagem possa ocorrer de forma simultânea nos terminais da Grande Vitória, ao longo das próximas semanas. Em casos positivos, o passageiro será encaminhado ao serviço de saúde referência de seu município, para acompanhamento médico e retirada do atestado.

A equipe também fará a oferta de uma máscara de alto poder filtrante àqueles que testarem positivo para a doença. Segundo o gerente estadual de Vigilância em Saúde, Orlei Amaral Cardoso, as ações auxiliarão o trabalho de orientação no combate ao vírus.

“As equipes de saúde estarão preparadas para as orientações no que diz respeito às melhores práticas de saúde e cuidados no combate à Covid-19. Ofertaremos à população um contato ainda mais próximo com a saúde: o cidadão poderá conversar com a equipe e tirar suas dúvidas quanto ao uso adequado da máscara, da lavagem das mãos e da manutenção do distanciamento social e demais informações”, explicou.