Prefeitura vai avançar nas faixas etárias para agendamento e quem se recusa a tomar vacina pode ter dificuldades em conseguir vaga Crédito: A Gazeta

O município da Serra registrou, durante a campanha de vacinação contra a Covid-19 no fim de semana, a recusa a determinados imunizantes que estavam disponíveis. Essa atitude de algumas pessoas é um risco, tanto para elas, que não se protegem da doença, quanto para a efetivação da imunidade coletiva , que depende de cobertura vacinal superior a 70%.

Your browser does not support the audio element. Serra registra recusa de vacina e alerta para riscos à população

Embora não sejam muitas pessoas, a secretária municipal da Saúde, Bernadete Coelho Xavier, afirma que essa é uma conduta que preocupa as autoridades sanitárias.

"Chama a nossa atenção a pessoa agendar, chegar na hora e perguntar 'de qual laboratório é a vacina' e, dependendo da resposta do vacinador, dizer: 'Essa eu não quero, não'. Não é um número grande de pessoas, mas, em plena pandemia, com mais de 500 mil mortes no país, e agora que temos semanalmente recebido imunizante e estamos conseguindo avançar mais por faixas etárias, começam a escolher? Isso é péssimo!", lamenta Bernadete Xavier.

A secretária de Saúde diz que a recusa é mais comum para a Coronavac (Butantan) e a AstraZeneca (Fiocruz). Mas ela observa que é justamente pelo efeito dessas duas vacinas, com as quais o país começou a campanha em janeiro, que já é observada no Espírito Santo queda nos indicadores de casos e mortes por Covid-19. Atualmente, o Estado dispõe também de doses da Pfizer e Janssen, incorporadas ao Plano Nacional de Imunização (PNI) a partir de maio.

"Com o avanço da vacinação, o número de óbitos caiu, de casos positivos também . Hoje, o Espírito Santo tem poucos municípios em risco moderado - a maioria é baixo. Não é nenhum pouco razoável as pessoas escolherem laboratório da vacina. Agora, precisamos nos esforçar para dar fim à pandemia", frisa.

Para Bernadete Xavier, a recusa está mais associada à preocupação com efeitos colaterais. Contudo, a secretária explica que qualquer um dos imunizantes hoje usados no país pode provocar ações adversas, mas a reação varia em cada organismo. Quanto à eficácia e à segurança, as quatro vacinas passaram por todos os testes que garantem resposta imunológica ao Sars-Cov-2 (coronavírus) e reduzem os quadros graves da infecção que podem levar à morte.

PUNIÇÃO

A princípio, não há nenhuma punição prevista, mas a secretária adverte que, à medida que os agendamentos vão reduzindo a faixa etária, mais pessoas vão se tornar aptas a receber a vacina, e quem está escolhendo pode ficar para trás.

"Estamos em um município que tem uma população enorme. Não vamos ficar armazenando imunizante, esperando que essas pessoas se decidam. E isso é risco para elas porque depois podem ter dificuldade em marcar nova vacinação", sustenta Bernadete Xavier.