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Vai um doce aí?

Receita: bolo de chocolate com cerveja preta para adoçar a semana

Na sugestão de Ana Maria Braga a massa é coberta com ganache, que é super simples de fazer. O preparo rende em média oito porções

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 19:17

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

30 ago 2021 às 19:17
Bolo de chocolate com cerveja preta
Bolo de chocolate com cerveja preta: dica "chocolatuda" de Ana Maria Braga Crédito: Anamariabraga.globo.com
Quando bate a vontade de comer chocolate, um bolo bem fofo e molhadinho, com alto teor de cacau e cobertura generosa, é uma pedida perfeita. E se a sua ideia é adoçar o dia com uma guloseima assim, capaz de conquistar qualquer glutão apaixonado por doces, veja a seguir uma receita que vai despertar a formiguinha chocólatra que existe em você.

BOLO DE CHOCOLATE COM CERVEJA PRETA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + 40 minutos de forno
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • ½ xícara (chá) de farinha de trigo
  • ½ xícara (chá) de cacau em pó
  • 1 pitada de sal
  • ½ xícara (chá) de cerveja preta amarga (120 ml)
  • 1 colher (chá) de café solúvel extraforte
  • ½ colher (chá) de essência de baunilha
  • 100 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente
  • ½ xícara (chá) de açúcar
  • 1 ovo
  • ½ colher (chá) de bicarbonato de sódio
  • ½ colher (chá) de fermento químico
  • ¼ de xícara (chá) de gotas de chocolate ao leite
  • Ganache:
  • ½ xícara (chá) de creme de leite fresco (120 ml)
  • 150 g de gotas de chocolate ao leite
MODO DE PREPARO:
  1. Misture a farinha de trigo com o cacau e o sal. Reserve.
  2. À parte, misture a cerveja com o café e a essência de baunilha até homogeneizar. Reserve.
  3. Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme (cerca de quatro minutos). 
  4. Reduza a velocidade, adicione o ovo e bata até misturar. Alternadamente, acrescente a mistura de farinha e a de cerveja, enquanto bate até ficar homogêneo. 
  5. Sem bater, agregue o bicarbonato, o fermento em pó e as gotas de chocolate.
  6. Disponha a massa em uma forma redonda de fundo removível (20 cm de diâmetro) forrada com papel-manteiga (fundo e laterais) e espalhe de maneira uniforme. 
  7. Asse em forno baixo preaquecido (160°C) por 40 minutos.
  8. Espere esfriar e desenforme. Sirva com a ganache.
  9. Ganache: aqueça o creme de leite até ferver. Fora do fogo, junte as gotas de chocolate e misture até derreter. Deixe esfriar para servir.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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