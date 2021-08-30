Receita: bolo de chocolate com cerveja preta para adoçar a semana

Quando bate a vontade de comer chocolate, um bolo bem fofo e molhadinho, com alto teor de cacau e cobertura generosa, é uma pedida perfeita. E se a sua ideia é adoçar o dia com uma guloseima assim, capaz de conquistar qualquer glutão apaixonado por doces, veja a seguir uma receita que vai despertar a formiguinha chocólatra que existe em você.
BOLO DE CHOCOLATE COM CERVEJA PRETA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + 40 minutos de forno
Nível: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos + 40 minutos de forno
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- ½ xícara (chá) de farinha de trigo
- ½ xícara (chá) de cacau em pó
- 1 pitada de sal
- ½ xícara (chá) de cerveja preta amarga (120 ml)
- 1 colher (chá) de café solúvel extraforte
- ½ colher (chá) de essência de baunilha
- 100 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente
- ½ xícara (chá) de açúcar
- 1 ovo
- ½ colher (chá) de bicarbonato de sódio
- ½ colher (chá) de fermento químico
- ¼ de xícara (chá) de gotas de chocolate ao leite
- Ganache:
- ½ xícara (chá) de creme de leite fresco (120 ml)
- 150 g de gotas de chocolate ao leite
MODO DE PREPARO:
- Misture a farinha de trigo com o cacau e o sal. Reserve.
- À parte, misture a cerveja com o café e a essência de baunilha até homogeneizar. Reserve.
- Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme (cerca de quatro minutos).
- Reduza a velocidade, adicione o ovo e bata até misturar. Alternadamente, acrescente a mistura de farinha e a de cerveja, enquanto bate até ficar homogêneo.
- Sem bater, agregue o bicarbonato, o fermento em pó e as gotas de chocolate.
- Disponha a massa em uma forma redonda de fundo removível (20 cm de diâmetro) forrada com papel-manteiga (fundo e laterais) e espalhe de maneira uniforme.
- Asse em forno baixo preaquecido (160°C) por 40 minutos.
- Espere esfriar e desenforme. Sirva com a ganache.
- Ganache: aqueça o creme de leite até ferver. Fora do fogo, junte as gotas de chocolate e misture até derreter. Deixe esfriar para servir.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.