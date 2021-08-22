Aprenda a preparar picanha suína no espeto e paçoca de pinhão

Pegue o espeto e coloque nele as duas picanhas. Leve à grelha no braseiro médio (a 40 cm das brasas) e vire até chegar no ponto.

Preparo da paçoca: abra a linguiça com pimenta biquinho e retire o recheio.

Em uma frigideira ou disco de arado, coloque um fio de azeite para fritar essa linguiça e reserve.

Frite o bacon e reserve.

Frite a calabresa e reserve.

Frite levemente o pinhão e reserve.

Frite a cebola e em seguida o alho, misturando tudo com os ingredientes anteriores.

Acrescente o cheiro verde picado, misture e finalize com as raspas de limão.