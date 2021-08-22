Aprenda a preparar picanha suína no espeto e paçoca de pinhão

Procurando um acompanhamento diferente para servir no churrasco? Aproveite que o pinhão já está mais fácil de ser encontrado no mercado capixaba e use e abuse do ingrediente, super tradicional na Serra Catarinense.
A receita que escolhemos, do churrasqueiro José Almiro de Morais, é uma paçoca que leva linguiça, bacon e pimenta biquinho, com sabor e crocância garantidos (elogios também!).
PICANHA SUÍNA NO ESPETO E PAÇOCA DE PINHÃO
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 2 picanhas suínas temperadas com alho e ervas finas
- Para a paçoca de pinhão:
- 600g de linguiça recheada com pimenta biquinho
- Azeite
- 200g de bacon
- 200g de linguiça calabresa
- 200g de pinhão cozido picado
- 1 cebola
- 4 dentes de alho
- Cheiro verde
- Raspas de limão
MODO DE PREPARO:
- Pegue o espeto e coloque nele as duas picanhas. Leve à grelha no braseiro médio (a 40 cm das brasas) e vire até chegar no ponto.
- Preparo da paçoca: abra a linguiça com pimenta biquinho e retire o recheio.
- Em uma frigideira ou disco de arado, coloque um fio de azeite para fritar essa linguiça e reserve.
- Frite o bacon e reserve.
- Frite a calabresa e reserve.
- Frite levemente o pinhão e reserve.
- Frite a cebola e em seguida o alho, misturando tudo com os ingredientes anteriores.
- Acrescente o cheiro verde picado, misture e finalize com as raspas de limão.
- Decore com alguns pinhões inteiros e sirva.
Fonte: Churrasqueadas. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.