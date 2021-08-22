Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Churrasco diferente

Aprenda a preparar picanha suína no espeto e paçoca de pinhão

Além de assar esse corte bastante suculento com técnicas sulistas, capriche no acompanhamento ao estilo da Serra Catarinense
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

22 ago 2021 às 02:00

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 02:00

Picanha suína com paçoca de pinhão, receita de Churrasqueadas
Asse a picanha suína em braseiro médio Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Procurando um acompanhamento diferente para servir no churrasco? Aproveite que o pinhão já está mais fácil de ser encontrado no mercado capixaba e use e abuse do ingrediente, super tradicional na Serra Catarinense.
A receita que escolhemos, do churrasqueiro José Almiro de Morais, é uma paçoca que leva linguiça, bacon e pimenta biquinho, com sabor e crocância garantidos (elogios também!). 

PICANHA SUÍNA NO ESPETO E PAÇOCA DE PINHÃO

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 2 picanhas suínas temperadas com alho e ervas finas
  • Para a paçoca de pinhão:
  • 600g de linguiça recheada com pimenta biquinho
  • Azeite
  • 200g de bacon
  • 200g de linguiça calabresa
  • 200g de pinhão cozido picado
  • 1 cebola
  • 4 dentes de alho
  • Cheiro verde
  • Raspas de limão
MODO DE PREPARO:
  1. Pegue o espeto e coloque nele as duas picanhas. Leve à grelha no braseiro médio (a 40 cm das brasas) e vire até chegar no ponto.
  2. Preparo da paçoca: abra a linguiça com pimenta biquinho e retire o recheio. 
  3. Em uma frigideira ou disco de arado, coloque um fio de azeite para fritar essa linguiça e reserve. 
  4. Frite o bacon e reserve. 
  5. Frite a calabresa e reserve. 
  6. Frite levemente o pinhão e reserve. 
  7. Frite a cebola e em seguida o alho, misturando tudo com os ingredientes anteriores. 
  8. Acrescente o cheiro verde picado, misture e finalize com as raspas de limão.
  9. Decore com alguns pinhões inteiros e sirva.
Fonte: Churrasqueadas. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Aprenda a fazer batata recheada com linguiça assada na brasa

Aprenda a preparar picanha na cerveja com molho cremoso

Novas casas de carne no ES servem de espetinho a churrasco texano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Churrasco Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados