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Vai ao forno

Aprenda a preparar picanha na cerveja com molho cremoso

Corte bovino é o favorito dos brasileiros para churrasco, mas também é uma opção de carne assada para a refeição em família

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

27 jun 2021 às 02:00
Picanha na cerveja com legumes assados e molho branco com alcaparras
Picanha na cerveja com legumes: dica para refeições em família Crédito: Italac/Divulgação
Quem não dispensa uma boa picanha, pode ir além do churrasco com uma receita deliciosa de carne assada. Para prepará-la, separe 1 kg do corte e acrescente cerveja para dar um gostinho especial. Na sugestão que separamos para você, há vários outros temperos na lista de ingredientes, e o acompanhamento é o clássico molho béchamel com alcaparras. Veja abaixo:

PICANHA NA CERVEJA COM MOLHO BRANCO E ALCAPARRAS

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 90 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • 1kg de picanha
  • 1 lata de cerveja de 350 ml
  • 1kg de minicebolas descascadas
  • 4 dentes de alho fatiados
  • ½ xícara de alcaparras
  • Sal grosso a gosto
  • 2 ramos de alecrim
  • 1/3 de xícara de azeite
  • 1 bandejinha de tomate cereja
  • 2 ½ xícaras de leite integral 
  • ¼ xícara de cebola picada
  • 4 colheres (sopa) de manteiga 
  • 1/3 xícara de farinha de trigo
  • Noz-moscada à gosto
  • Folhas de orégano a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 180ºC.
  2. Em uma assadeira, adicione metade do azeite, o alho, a picanha, a cerveja, metade das alcaparras, as minicebolas, os tomates e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. 
  3. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por 40 minutos.
  4. Após esse tempo, retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 30 minutos ou até dourar.
  5. Para o preparo do molho branco, refogue em uma panela a cebola na manteiga por quatro minutos, adicione a farinha de trigo, mexa bem e acrescente o leite, mexendo sem parar até engrossar. 
  6. Junte as alcaparras e a noz-moscada, misture bem e reserve.
  7. Em um refratário, coloque a picanha, adicione o molho e sirva.
Fonte: Italac. Veja mais dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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