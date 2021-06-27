Aprenda a preparar picanha na cerveja com molho cremoso

Quem não dispensa uma boa picanha, pode ir além do churrasco com uma receita deliciosa de carne assada. Para prepará-la, separe 1 kg do corte e acrescente cerveja para dar um gostinho especial. Na sugestão que separamos para você, há vários outros temperos na lista de ingredientes, e o acompanhamento é o clássico molho béchamel com alcaparras. Veja abaixo:
PICANHA NA CERVEJA COM MOLHO BRANCO E ALCAPARRAS
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 90 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: 90 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 1kg de picanha
- 1 lata de cerveja de 350 ml
- 1kg de minicebolas descascadas
- 4 dentes de alho fatiados
- ½ xícara de alcaparras
- Sal grosso a gosto
- 2 ramos de alecrim
- 1/3 de xícara de azeite
- 1 bandejinha de tomate cereja
- 2 ½ xícaras de leite integral
- ¼ xícara de cebola picada
- 4 colheres (sopa) de manteiga
- 1/3 xícara de farinha de trigo
- Noz-moscada à gosto
- Folhas de orégano a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 180ºC.
- Em uma assadeira, adicione metade do azeite, o alho, a picanha, a cerveja, metade das alcaparras, as minicebolas, os tomates e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino.
- Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por 40 minutos.
- Após esse tempo, retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 30 minutos ou até dourar.
- Para o preparo do molho branco, refogue em uma panela a cebola na manteiga por quatro minutos, adicione a farinha de trigo, mexa bem e acrescente o leite, mexendo sem parar até engrossar.
- Junte as alcaparras e a noz-moscada, misture bem e reserve.
- Em um refratário, coloque a picanha, adicione o molho e sirva.
Fonte: Italac. Veja mais dicas saborosas em leia.ag/receitas.