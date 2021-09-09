"Podrão" ou gourmet: 4 dicas de dogão no Dia do Cachorro-quente

PRODUÇÃO PRÓPRIA

A lanchonete Mr. Dog Self-Service, em Jardim da Penha, completa 30 anos em 2021 e segue como referência na Capital quando o assunto é cachorro-quente. No estilo a que muitos entusiastas do bom e velho dogão à brasileira, bastante recheado, se referem também como "podrão", o sanduba tradicional custa R$ 14* e mede 23 centímetros. Para incrementar o pão com salsicha, o cliente pode escolher entre 23 complementos no bufê. *Preço de loja. Delivery: iFood. Rua Maria Eleonora Pereira, 475, Vitória. (27) 98126-8723. FOTO: Mr. Dog/Divulgação

Outra lanchonete de Jardim da Penha dedicada aos hot dogs, porém no estilo americano, mais comedido nos recheios, é a Doggies. A casa foi aberta há poucos meses e nesta quinta (9) está fazendo uma ação em seu Instagram e no delivery via iFood: o cliente ganha batata chips grátis na compra de 1 hot dog + refri ao apresentar na loja o print do post da promoção e ao digitar o código "Dog Day" no pedido pelo app. Além do Corn & Bacon (salsicha, bacon, milho, Catupiry e maionese/R$ 20,90*), na foto, uma opção é o Capixaba (salsicha, molho de tomate, banana-da-terra, ovo de codorna cozido, batata palha, milho e maionese/R$ 18,50*). *Preços de loja. Rua Anísio Fernandes Coelho, 1645, Rua da Lama, Vitória. FOTO: Camila Luz

No Don Pedro Gastrobar, o Dog Caprese é uma releitura do dogão da qual salsicha não faz parte. No lugar do embutido tradicional entra uma suculenta linguiça artesanal de Angus, e os complementos vêm ao estilo italiano: molho pesto, tomatinhos frescos temperados e queijo (R$ 27*). *Preço de loja. Delivery: iFood e Americanas Delivery. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. (27) 99275-0259. FOTO: Don Pedro/Divulgação