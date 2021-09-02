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Sobremesa com ouro é atrativo em bar de vinhos nas montanhas do ES

Aberto em Domingos Martins, o Empório 85 Wine Bar conta com mais de 500 rótulos. Veja também: loja virtual da Tupyguá e novo prato do Casa Graviola

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 18:33

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

02 set 2021 às 18:33
Pera ao vinho com redução de vinho do Porto , chantili, raspas de limão siciliano e ouro comestível do Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins
Pera com vinho do Porto, chantili, raspas de limão e ouro comestível está no cardápio Crédito: Agência Tric
Ouro comestível, presunto Pata Negra e mel de trufas negras estão entre as iguarias presentes no cardápio de um sofisticado restaurante com bar de vinhos inaugurado esta semana em Domingos Martins. É o Empório 85 Wine Bar, que tem como atrativo uma wine station com 16 opções de vinho em dose e traz na carta mais de 500 rótulos da bebida.
Para os cervejeiros, serão oferecidas oito torneiras de chope artesanal, de estilos variados. O wine bar aposta no american barbecue, o típico churrasco texano em que as carnes são defumadas e assadas lentamente, por até dez horas. Para acompanhar cortes como brisket e pulled pork, os clientes podem pedir arroz carreteiro, salada americana de repolho, batata rústica ou farofa.  
Ambiente do Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins
Restaurante tem ambiente sofisticado e máquinas para degustar vinho em dose Crédito: Agência Tric
O cardápio do restaurante é assinado pelo chef Norbim Jr. e traz criações com lagosta, cordeiro, bacalhau, frutos do mar e rabada, além de carnes nobres e exóticas. De sobremesa, um destaque é a pera ao vinho em redução de vinho do Porto com chantili e raspas de limão siciliano, finalizada com ouro comestível (R$ 64,85).
Nesta quinta (2), o Empório 85 abrirá às 18h, para jantar e happy hour, e de sexta a domingo começará o serviço às 10h e fechará às 22h. O endereço é Avenida Kurt Lewin, 40, loja 2, Centro, Domingos Martins. Reservas: (27) 99523-3834.

MEL PRODUZIDO EM TERRAS INDÍGENAS DO ES GANHA LOJA VIRTUAL

Utilizado por chefs renomados, como Alex Atala, Helena Rizzo, Bel Coelho e Pablo Pavón, os meles de abelhas nativas produzidos em terras indígenas de Aracruz pela cooperativa de meliponicultores Coopyguá agora são vendidos on-line para todo o país. É que há poucas semanas entrou no ar a loja virtual com toda a linha de produtos da marca Tupyguá.    
Mel, cera de abelha e pólen da marca Tupyguá/Coopyguá
Toda a linha de produtos pode ser adquirida on-line e enviada para todo o Brasil Crédito: Coopyguá/Divulgação
Além dos meles fermentados (in natura e maturados), estão à venda cera e pólen. Considerado uma iguaria, o mel das abelhas nativas sem ferrão - como uruçu-amarela e jataí, mais famosas aqui no Brasil - é menos doce que o comum, tem maior quantidade de água e um toque ácido que o torna especial. Sua produção envolve 73 famílias em comunidades indígenas do Norte do Estado.  Para acessar a loja, clique aqui

PRATO VEGANO EM HOMENAGEM A VITÓRIA

Para comemorar o Dia do Cliente, 15 de setembro, a unidade capixaba do Casa Graviola, em Vitória, criou um prato vegano inspirado na gastronomia da nossa região. Trata-se do escondidinho de cogumelos, escolhido para representar a capital capixaba entre os restaurantes da rede durante este mês.
Escondidinho vegano de cogumelos do restaurante Casa Graviola
Escondidinho de cogumelos será servido até 30 de setembro Crédito: Casa Graviola/Divulgação
A receita é composta de cogumelos Paris refogados no alho e purê de batatas com leite de amêndoas, gratinados com queijo vegano (R$ 49, individual). Rua Elesbão Linhares, 41, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608 e 99945-5561.
Clique aqui para ler as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

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