Receita: tiramisù de chocolate com biscoito e frutas vermelhas

O tiramisù é uma sobremesa típica italiana que vem conquistando o paladar dos capixabas. Composta basicamente de creme de mascarpone, biscoito tipo champagne e café, a delícia ganhou uma adaptação encantadora, pelas mãos de uma dupla capixaba famosa nas redes sociais com suas receitas: Maritza Bojovski e Marcela Freire (@chefs.com).
As chefs recriaram o tiramisú incluindo chocolate, frutas vermelhas e biscoito tipo Maria. O preparo fica um charme e rende seis taças de aproximadamente 150 ml cada uma (ou um pirex de sua preferência).
TIRAMISÙ DE CHOCOLATE COM BISCOITO E FRUTAS VERMELHAS
INGREDIENTES:
- Creme de mascarpone:
- 4 gemas
- 300g de queijo mascarpone
- 300g de creme de leite fresco
- 120g de açúcar refinado
- Creme de chocolate:
- 250g de chocolate meio amargo
- 200g de creme de leite de caixinha
- 40ml de licor Amarula (opcional)
- 40ml de café forte coado sem açúcar
- Para a montagem:
- Biscoitos tipo Maria
- 200g de frutas vermelhas para montagem e para decoração (morango e mirtilo)
- Cacau ou chocolate em pó para finalizar
MODO DE PREPARO:
- Creme de mascarpone: em uma tigela, adicione as gemas com metade do açúcar e coloque em banho-maria.
- Bata com um fouet por aproximadamente oito minutos ou até que a mistura fique esbranquiçada. Reserve.
- Na batedeira, bata o creme de leite fresco com o restante do açúcar até ganhar consistência de picos moles. Acrescente o mascarpone e bata mais até atingir picos de chantili (cuidado para não bater demais e talhar).
- Misture os dois cremes (gemada e chantili) delicadamente. A gemada deve estar totalmente fria.
- Creme de chocolate: leve ao fogo o creme de leite e, assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione o chocolate meio amargo. Misture até que derreta todo o chocolate, acrescente o licor e o café e reserve.
- Montagem: coloque um pouquinho do creme de mascarpone no fundo da taça ou do pirex. Faça uma primeira camada com biscoitos Maria quebrados grosseiramente.
- Crie a segunda camada usando o creme de mascarpone, e faça a terceira com as frutas vermelhas (os morangos são cortados). Por fim, crie a quarta camada com creme de chocolate.
- Repita a ordem das camadas até finalizar a taça/pirex e finalize com uma camada de creme de mascarpone. Leve a sobremesa para gelar por no mínimo duas horas.
- Antes de servir, decore com frutas vermelhas e polvilhe cacau em pó.
Fonte: Sarloni. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.