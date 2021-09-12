Receita: tiramisù de chocolate com biscoito e frutas vermelhas

Creme de mascarpone: e m uma tigela, adicione as gemas com metade do açúcar e coloque em banho-maria.

Bata com um fouet por aproximadamente oito minutos ou até que a mistura fique esbranquiçada. Reserve.

Na batedeira, bata o creme de leite fresco com o restante do açúcar até ganhar consistência de picos moles. Acrescente o mascarpone e bata mais até atingir picos de chantili (cuidado para não bater demais e talhar).



Misture os dois cremes (gemada e chantili) delicadamente. A gemada deve estar totalmente fria.



Creme de chocolate: leve ao fogo o creme de leite e, assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione o chocolate meio amargo. Misture até que derreta todo o chocolate, acrescente o licor e o café e reserve.



Montagem: coloque um pouquinho do creme de mascarpone no fundo da taça ou do pirex. Faça uma primeira camada com biscoitos Maria quebrados grosseiramente.

Crie a segunda camada usando o creme de mascarpone, e faça a terceira com as frutas vermelhas (os morangos são cortados). Por fim, crie a q uarta camada com creme de chocolate.

Repita a ordem das camadas até finalizar a taça/pirex e finalize com uma camada de creme de mascarpone. Leve a sobremesa para gelar por no mínimo duas horas.

