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Receita: tiramisù de chocolate com biscoito e frutas vermelhas

A sobremesa típica da Itália ganhou uma releitura charmosa pelas mãos das chefs capixabas Maritza Bojovski e Marcela Freire

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

12 set 2021 às 02:00
Tiramisù, por Maritza e Marcela (Chefs.com)
O tiramisù pode ser montado em taças ou em um pirex Crédito: Henrique Barros
O tiramisù é uma sobremesa típica italiana que vem conquistando o paladar dos capixabas. Composta basicamente de creme de mascarpone, biscoito tipo champagne e café, a delícia ganhou uma adaptação encantadora, pelas mãos de uma dupla capixaba famosa nas redes sociais com suas receitas: Maritza Bojovski e Marcela Freire (@chefs.com). 
As chefs recriaram o tiramisú incluindo chocolate, frutas vermelhas e biscoito tipo Maria. O preparo fica um charme e rende seis taças de aproximadamente 150 ml cada uma (ou um pirex de sua preferência). 

TIRAMISÙ DE CHOCOLATE COM BISCOITO E FRUTAS VERMELHAS 

INGREDIENTES:
  • Creme de mascarpone:
  • 4 gemas
  • 300g de queijo mascarpone
  • 300g de creme de leite fresco
  • 120g de açúcar refinado
  • Creme de chocolate:
  • 250g de chocolate meio amargo
  • 200g de creme de leite de caixinha
  • 40ml de licor Amarula (opcional)
  • 40ml de café forte coado sem açúcar
  • Para a montagem:
  • Biscoitos tipo Maria 
  • 200g de frutas vermelhas para montagem e para decoração (morango e mirtilo)
  • Cacau ou chocolate em pó para finalizar
MODO DE PREPARO:
  1. Creme de mascarpone: em uma tigela, adicione as gemas com metade do açúcar e coloque em banho-maria. 
  2. Bata com um fouet por aproximadamente oito minutos ou até que a mistura fique esbranquiçada. Reserve.
  3. Na batedeira, bata o creme de leite fresco com o restante do açúcar até ganhar consistência de picos moles. Acrescente o mascarpone e bata mais até atingir picos de chantili (cuidado para não bater demais e talhar).
  4. Misture os dois cremes (gemada e chantili) delicadamente. A gemada deve estar totalmente fria.
  5. Creme de chocolate: leve ao fogo o creme de leite e, assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione o chocolate meio amargo. Misture até que derreta todo o chocolate, acrescente o licor e o café e reserve.
  6. Montagem: coloque um pouquinho do creme de mascarpone no fundo da taça ou do pirex. Faça uma primeira camada com biscoitos Maria quebrados grosseiramente.
  7. Crie a segunda camada usando o creme de mascarpone, e faça a terceira com as frutas vermelhas (os morangos são cortados). Por fim, crie a quarta camada com creme de chocolate.
  8. Repita a ordem das camadas até finalizar a taça/pirex e finalize com uma camada de creme de mascarpone. Leve a sobremesa para gelar por no mínimo duas horas.
  9. Antes de servir, decore com frutas vermelhas e polvilhe cacau em pó.
Fonte: Sarloni. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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