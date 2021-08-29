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Para refrescar

Como fazer sorvete caseiro de fruta, chocolate e até de gelatina

Reunimos três receitas super fáceis de preparar para você matar sua vontade de um sorvetinho no ensolarado inverno capixaba

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

29 ago 2021 às 02:00
Sorvete caseiro de gelatina
O sorvete caseiro de gelatina precisa ser batido duas vezes Crédito: Consul/Divulgação
Sabemos que um sorvetinho cai bem em qualquer estação, e combina inclusive com os dias ensolarados do inverno capixaba. Feito em casa, com ingredientes frescos e sem aditivos químicos para conservar, ele é uma ótima pedida para a sobremesa. Quer saber como fazer sorvete caseiro? Veja a seguir três receitas super fáceis à base de fruta, chocolate e gelatina.

SORVETE DE GELATINA

Ingredientes:
  • 1 caixinha de gelatina de qualquer sabor
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de creme de leite
Como fazer:
  1. Prepare a gelatina conforme as orientações da embalagem.
  2. Acrescente à gelatina ainda quente o leite condensado e o creme de leite. Misture.
  3. Bata a mistura no liquidificador até ficar bem homogênea.
  4. Coloque em um refratário com tampa para que blocos de gelo não se formem durante o congelamento no freezer ou no congelador de sua geladeira.
  5. Depois de congelado, retire o sorvete do refratário e bata-o novamente, em uma batedeira.
  6. Coloque-o de volta no refratário com tampa e leve ao freezer ou congelador. Espere firmar e está pronto!

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SORVETE DE CHOCOLATE

Sorvete caseiro de chocolate
O sorvete de chocolate leva apenas três ingredientes Crédito: Consul/Divulgação
Ingredientes: 
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 tablete de 800g de chocolate meio amargo
  • 1 medida e meia de leite integral quente
Como fazer:
  1. Dissolva o chocolate meio amargo no leite quente. 
  2. Em seguida, adicione o leite condensado e bata no liquidificador.
  3. Leve a mistura ao congelador ou ao freezer e aguarde aproximadamente três horas para servir.

SORVETE DE FRUTA

Sorvete caseiro de fruta
Uma dica para deixar o sorvete mais cremoso é congelar as frutas antes Crédito: Consul/Divulgação
Ingredientes: 
  • 3 xícaras (chá) de uma fruta à sua escolha picadinha
  • 1 xícara (chá) de leite de coco ou de creme de leite fresco bem gelado
Como fazer:
  1. Bata os ingredientes em um liquidificador ou processador de alimentos por cerca de cinco minutos ou até obter a consistência desejada.
  2. Coloque em um refratário com tampa e leve ao freezer ou congelador por pelo menos quatro horas.
  3. Uma dica para deixar o sorvete mais cremoso é congelar a fruta antes do preparo.
Fonte: Consul. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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