Cheesecake com sorvete e calda de morango: doçura refrescante

Uma cheesecake diferente, mais geladinha do que de costume, é a receita que vai te salvar no calorão. Por cima da massa, cremosa e levinha, a torta ganha uma camada de sorvete, e a caldinha com pedaços de morango é o arremate perfeito. Ficou com vontade de fazer essa sobremesa? Delicie-se com o passo-a-passo:
CHEESECAKE COM SORVETE E CALDA DE MORANGO
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 150g de biscoito maisena
- 50g de amendoim
- 1 lata de creme de leite sem soro
- 1 lata de leite condensado
- 1 caixinha de chantili (200ml) gelado
- 70g de manteiga
- 150g de cream cheese
- 1 litro de sorvete de morango
- Para a calda:
- 1 caixa de morangos frescos (aproximadamente 250g)
- 1⁄2 xícara de açúcar
- Suco de 1⁄2 limão
MODO DE PREPARO:
- Triture os biscoitos em um processador ou no liquidificador até virar uma farofinha.
- Acrescente amendoim a gosto e triture mais um pouco.
- Passe a farofinha para uma tigela e misture com a manteiga derretida até virar uma massinha.
- Distribua essa massa em uma forma com 20cm de diâmetro e reserve.
- Bata o chantili de caixinha até atingir um ponto bem firme e reserve.
- Em outra tigela, coloque o leite condensado, o creme de leite e o cream cheese. Misture com a ajuda de um batedor. Depois, incorpore o chantilly batido e continue mexendo até formar um creme bem liso.
- Derrame o creme em cima da massa de bolachas e leve à geladeira por duas horas.
- Enquanto isso, prepare a calda, colocando em uma panela os morangos picados, o açúcar e o suco de limão.
- Deixe ferver e virar uma calda, sempre mexendo para não queimar. Coloque em uma tigela e deixe esfriar.
- Depois de duas horas, retire a torta da geladeira, coloque o sorvete de morango já pronto por cima do creme, alisando bem.
- Leve ao congelador e mantenha nele até a hora de servir.
- Desenforme a torta, jogue a calda de morango por cima e sirva em seguida.
Fonte: Yoki.