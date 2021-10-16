Dica de sobremesa

Cheesecake com sorvete e calda de morango: doçura refrescante

Para preparar essa receita você vai levar mais ou menos 20 minutos, mas mantenha a torta na geladeira até o momento de servir

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Cheesecake de sorvete de morango
A cheesecake de morango com sorvete serve seis pessoas Crédito: Yoki/Divulgação
Uma cheesecake diferente, mais geladinha do que de costume, é a receita que vai te salvar no calorão. Por cima da massa, cremosa e levinha, a torta ganha uma camada de sorvete, e a caldinha com pedaços de morango é o arremate perfeito. Ficou com vontade de fazer essa sobremesa? Delicie-se com o passo-a-passo:

CHEESECAKE COM SORVETE E CALDA DE MORANGO

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
  • 150g de biscoito maisena
  • 50g de amendoim 
  • 1 lata de creme de leite sem soro
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 caixinha de chantili (200ml) gelado
  • 70g de manteiga
  • 150g de cream cheese
  • 1 litro de sorvete de morango 
  • Para a calda:
  • 1 caixa de morangos frescos (aproximadamente 250g)
  • 1⁄2 xícara de açúcar
  • Suco de 1⁄2 limão
MODO DE PREPARO: 
  1. Triture os biscoitos em um processador ou no liquidificador até virar uma farofinha. 
  2. Acrescente amendoim a gosto e triture mais um pouco. 
  3. Passe a farofinha para uma tigela e misture com a manteiga derretida até virar uma massinha. 
  4. Distribua essa massa em uma forma com 20cm de diâmetro e reserve. 
  5. Bata o chantili de caixinha até atingir um ponto bem firme e reserve. 
  6. Em outra tigela, coloque o leite condensado, o creme de leite e o cream cheese. Misture com a ajuda de um batedor. Depois, incorpore o chantilly batido e continue mexendo até formar um creme bem liso. 
  7. Derrame o creme em cima da massa de bolachas e leve à geladeira por duas horas. 
  8. Enquanto isso, prepare a calda, colocando em uma panela os morangos picados, o açúcar e o suco de limão. 
  9. Deixe ferver e virar uma calda, sempre mexendo para não queimar. Coloque em uma tigela e deixe esfriar. 
  10. Depois de duas horas, retire a torta da geladeira, coloque o sorvete de morango já pronto por cima do creme, alisando bem. 
  11. Leve ao congelador e mantenha nele até a hora de servir. 
  12. Desenforme a torta, jogue a calda de morango por cima e sirva em seguida.
Fonte: Yoki. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

