Confira 4 drinques fáceis com vodca e sorvete para fazer em casa

Haja gelo pra se refrescar nesse calorão, viu! Mas se além dos sorvetes, geladinhos e picolés que estão com tudo no verão capixaba 2021, você quiser turbinar uns drinques com essas delícias, receitinhas fáceis não faltam. Escolhemos quatro à base de vodca, mas você pode testá-las com outros destilados também. Cachaça branca, gim. rum...Bora fazer?
MILKSHAKE DE VODCA
- INGREDIENTES:
- 1 caixinha de leite condensado
- ½ pote de sorvete de creme
- Gelo (de 200 a 300g, aproximadamente)
- ½ garrafa de vodca
Coloque todos os ingredientes em um liquidificador, bata e em seguida adicione a uma jarra. A mistura geralmente rende 1 litro, e o ideal é que seja consumida imediatamente.
COQUETEL DE VODCA COM SORVETE
- INGREDIENTES:
- 500g de sorvete de morango
- Açúcar refinado
- 2 bandejinhas de morango
- 1 garrafa de vodca
Bata no liquidificador os morangos junto com a vodca e o sorvete até obter a consistência de um creme uniforme. Confira se está no ponto e adoce com açúcar refinado a gosto. Sirva em taças.
CAIPIVODCA COM HORTELÃ E PICOLÉ DE LIMÃO
- INGREDIENTES:
- 7 folhas de hortelã
- 1 picolé de limão
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 50ml de vodca
- Gelo
- 1 limão taiti
Corte o limão em quatro partes, e para não amargar, retire a parte branca do meio. Em um copo com o açúcar e as folhas de hortelã, adicione o limão cortado e amasse sem usar muita força, para não amargar a caipirinha. Por fim, coloque o picolé, a vodca e o gelo, e misture de baixo para cima.
BATIDINHA COM SORVETE DE COCO
- INGREDIENTES:
- 2 picolés cremosos de coco
- 1/4 de lata de leite condensado
- 1 dose de vodca (50ml)
- Gelo
Retire os palitos dos picolés. Em uma coqueteleira, adicione os picolés, o gelo, o leite condensado e a vodca. Agite tudo até misturar bem. Coloque o drinque em um copo grande com gelo e sirva em seguida.
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