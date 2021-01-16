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Confira 4 drinques fáceis com vodca e sorvete para fazer em casa

Sugerimos receitas de milkshake, coquetel, caipivodca e batidinha com um ingrediente refrescante a mais para brindar na estação

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

16 jan 2021 às 02:00
Milkshake de vodca
Milkshake de vodca com sorvete de creme Crédito: Notícia Expressa/Divulgação
Haja gelo pra se refrescar nesse calorão, viu! Mas se além dos sorvetes, geladinhos e picolés que estão com tudo no verão capixaba 2021, você quiser turbinar uns drinques com essas delícias, receitinhas fáceis não faltam. Escolhemos quatro à base de vodca, mas você pode testá-las com outros destilados também. Cachaça branca, gim. rum...Bora fazer?    

MILKSHAKE DE VODCA

  • INGREDIENTES: 
  • 1 caixinha de leite condensado
  • ½ pote de sorvete de creme
  • Gelo (de 200 a 300g, aproximadamente)
  • ½ garrafa de vodca
Coloque todos os ingredientes em um liquidificador, bata e em seguida adicione a uma jarra. A mistura geralmente rende 1 litro, e o ideal é que seja consumida imediatamente.

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COQUETEL DE VODCA COM SORVETE

  • INGREDIENTES: 
  • 500g de sorvete de morango
  • Açúcar refinado
  • 2 bandejinhas de morango 
  • 1 garrafa de vodca
Bata no liquidificador os morangos junto com a vodca e o sorvete até obter a consistência de um creme uniforme. Confira se está no ponto e adoce com açúcar refinado a gosto. Sirva em taças.

CAIPIVODCA COM HORTELÃ E PICOLÉ DE LIMÃO

  • INGREDIENTES:
  • 7 folhas de hortelã
  • 1 picolé de limão
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 50ml de vodca
  • Gelo
  • 1 limão taiti
Corte o limão em quatro partes, e para não amargar, retire a parte branca do meio. Em um copo com o açúcar e as folhas de hortelã, adicione o limão cortado e amasse sem usar muita força, para não amargar a caipirinha. Por fim, coloque o picolé, a vodca e o gelo, e misture de baixo para cima.

BATIDINHA COM SORVETE DE COCO

Drinque de coco feito com sorvete
Batidinha de coco feita com sorvete Crédito: Notícia Expressa/Divulgação
  • INGREDIENTES: 
  • 2 picolés cremosos de coco
  • 1/4 de lata de leite condensado
  • 1 dose de vodca (50ml)
  • Gelo
Retire os palitos dos picolés. Em uma coqueteleira, adicione os picolés, o gelo, o leite condensado e a vodca. Agite tudo até misturar bem. Coloque o drinque em um copo grande com gelo e sirva em seguida.
Receitas sugeridas por Vodca Svarov. Veja mais em leia.ag/receitas.

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