Confira 4 drinques fáceis com vodca e sorvete para fazer em casa

Milkshake de vodca com sorvete de creme Crédito: Notícia Expressa/Divulgação

Haja gelo pra se refrescar nesse calorão, viu! Mas se além dos sorvetes, geladinhos e picolés que estão com tudo no verão capixaba 2021 , você quiser turbinar uns drinques com essas delícias, receitinhas fáceis não faltam. Escolhemos quatro à base de vodca, mas você pode testá-las com outros destilados também. Cachaça branca, gim. rum...Bora fazer?

MILKSHAKE DE VODCA

INGREDIENTES:

1 caixinha de leite condensado

½ pote de sorvete de creme



Gelo (de 200 a 300g, aproximadamente)



½ garrafa de vodca

Coloque todos os ingredientes em um liquidificador, bata e em seguida adicione a uma jarra. A mistura geralmente rende 1 litro, e o ideal é que seja consumida imediatamente.

COQUETEL DE VODCA COM SORVETE

INGREDIENTES:

500g de sorvete de morango

Açúcar refinado



2 bandejinhas de morango



1 garrafa de vodca



Bata no liquidificador os morangos junto com a vodca e o sorvete até obter a consistência de um creme uniforme. Confira se está no ponto e adoce com açúcar refinado a gosto. Sirva em taças.

CAIPIVODCA COM HORTELÃ E PICOLÉ DE LIMÃO

INGREDIENTES:

7 folhas de hortelã

1 picolé de limão

2 colheres de sopa de açúcar



50ml de vodca



Gelo

1 limão taiti

Corte o limão em quatro partes, e para não amargar, retire a parte branca do meio. Em um copo com o açúcar e as folhas de hortelã, adicione o limão cortado e amasse sem usar muita força, para não amargar a caipirinha. Por fim, coloque o picolé, a vodca e o gelo, e misture de baixo para cima.

BATIDINHA COM SORVETE DE COCO

Batidinha de coco feita com sorvete Crédito: Notícia Expressa/Divulgação

INGREDIENTES:

2 picolés cremosos de coco



1/4 de lata de leite condensado



1 dose de vodca (50ml)

Gelo

Retire os palitos dos picolés. Em uma coqueteleira, adicione os picolés, o gelo, o leite condensado e a vodca. Agite tudo até misturar bem. Coloque o drinque em um copo grande com gelo e sirva em seguida.