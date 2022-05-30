Rede Gazeta traz clube de investimentos em agtechs para o Espírito Santo

A partir de junho, o Espírito Santo vai ganhar um clube de investidores-anjo para startups do agronegócio: o AgroVen. Trata-se de um grupo, composto por investidores (empresários, produtores rurais, representantes de grandes indústrias ou varejistas) convidados a se relacionar com startups em busca de soluções inovadoras para desafios ligados aos negócios do campo. O pontapé desta jornada acontecerá na TecnoAgro 2022 , que acontece nos próximos dias 9 e 10, em Linhares

Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta, destaca o papel do grupo na relação com o agro. Crédito: Vitor Jubini/A Gazeta

O AgroVen foi fundado em Uberlândia (MG) em 2019, e a Rede Gazeta está viabilizando a vinda do clube de investidores para o Espírito Santo. Os participantes precisam, em comum, ter interesse em investir em agtechs. No AgroVen, eles terão ajuda para fazer suas escolhas de investimentos e torná-los mais efetivos, contando com a análise das melhores empresas para receberem aportes, além de uma metodologia de acompanhamento do desempenho nas startups.

O AgroVen é responsável por mapear e auxiliar na avaliação de empreendedores e suas empresas nascentes, inovadoras e com alto potencial de crescimento e impacto. Os investidores podem ajudar na jornada de crescimento das agtchs, seja ajudando a testar e desenvolver melhor seu produto, seja apresentando potenciais clientes e fornecedores que podem acelerar ainda mais seu crescimento, por isso o slogan "Smart Money for Agtechs", ou seja, dinheiro com inteligência.

START NO TECNOAGRO

No dia 9 de junho, quando começa o TecnoAgro 2022, o presidente do AgroVen, Sílvio Passos, será o mediador do painel "Como a inovação está transformando as relações na cadeia do agro", no palco principal do evento. Participam da conversa o presidente da Orbia.ag, Ivan Moreno e o vice-presidente da Raízen, considerada pela Forbes uma das empresas mais inovadoras do Brasil, Fábio Mota.

Na sequência acontece a primeira plenária do capítulo Espírito Santo, com a apresentação de três startups ligadas ao agronegócio e cerca de 15 investidores convidados, além de convidados de outros grupos espalhados pelo Brasil que acompanharão a transmissão online.

O diferencial do clube de investimentos, de acordo com Passos, vai além do aporte financeiro feito às startups. “Uma vez que investimos na empresa, criamos uma ampla estrutura interna, que inclui conexões dentro da cadeia produtiva do agronegócio. Através do clube, o produtor rural poderá encontrar startups que desenvolvam soluções para as demandas da sua propriedade e, assim, ampliar o investimento nessas tecnologias”, explicou.