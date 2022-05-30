Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Agro
  • TecnoAgro confirma mais de 50 palestras e diversos expositores da agroindústria
Novos conhecimentos

TecnoAgro confirma mais de 50 palestras e diversos expositores da agroindústria

O megaevento é gratuito ao público visitante

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 18:50

Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 

30 mai 2022 às 18:50
Imagem: TecnoAgro
Imagem: TecnoAgro Crédito: Rede Gazeta 
Seguindo a agenda de preparativos para o início do TecnoAgro 2022, maior feira de tecnologia e inovação do agronegócio do ES, a organização do evento confirmou mais de 50 palestras que serão ofertadas gratuitamente ao público. É importante ressaltar que os participantes podem se inscrever em mais de uma palestra (Clique aqui e faça sua inscrição).
São diversas entidades e palestrantes confirmados - IDAF, SEAG, INCAPER, SENAR, IFES, Bandes, ArcelorMittal, Allemand, Natufert, VP Energia Solar, Centro Educacional Leonardo da Vinci, DVF, entre outros. O TecnoAgro acontece nos dias 9 e 10 de junho, no Conceição Hall, em Linhares.

Produtores expõem delícias da agroindústria familiar

São diversos expositores já confirmados, que terão a oportunidade de divulgar seus produtos durante os dois dias de evento. Os visitantes poderão conhecer de perto, degustar e adquirir o melhor que o Espírito Santo tem a oferecer de produtos regionais. Estão confirmados no TecnoAgro a Agroindústria Kempim, Montanha Carne de Sol, Apiário Thomazelli, Associação Apícola da Região de Ibiraçu (APISA), Queijaria da Fazenda, Agroindústria WG (WG Pescados), entre outros.
São derivados da suinocultura (linguiças de carne suína com diversos complementos, como jiló, bacon e queijo; da apicultura, como mel com pedaços de favo e extrato de própolis; derivados de queijo (minas de búfala, requeijão de búfala, doce de leite de búfala; além de pescados (atum em conserva), e artesanato.
Para o expositor da marca artesanal @Montanha Carne de Sol, Caio Wand Del Rey, o TecnoAgro é uma oportunidade para o produtor expor o produto e abrir o mercado para novas oportunidades de comercialização. “É importante estar presente no TecnoAgro para networking, apresentação da nossa marca e busca por novos conhecimentos. A expectativa é aprender e também compartilhar sobre o modelo de agroindústria e também mostrar para as pessoas a primeira agroindústria artesanal de carne de sol do Estado que possui certificação”, revela o empresário, especialista em cortes especiais com carne de novilha.
SERVIÇO – TECNOAGRO 2022
Dias: 09/06 (quinta-feira) e 10/06 (sexta-feira)
Hora: 8h às 22h
20h às 22h – encerramento com shows
Local: Conceição Hall, na cidade de Linhares (norte do ES)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados