TecnoAgro confirma mais de 50 palestras e diversos expositores da agroindústria

Imagem: TecnoAgro Crédito: Rede Gazeta

TecnoAgro 2022, maior feira de tecnologia e inovação do agronegócio do ES, a organização do evento confirmou mais de 50 palestras que serão ofertadas gratuitamente ao público. É importante ressaltar que os participantes podem se inscrever em mais de uma palestra Seguindo a agenda de preparativos para o início do, a organização do evento confirmouÉ importante ressaltar que os participantes podem se inscrever em mais de uma palestra (Clique aqui e faça sua inscrição).

São diversas entidades e palestrantes confirmados - IDAF, SEAG, INCAPER, SENAR, IFES, Bandes, ArcelorMittal, Allemand, Natufert, VP Energia Solar, Centro Educacional Leonardo da Vinci, DVF, entre outros. O TecnoAgro acontece nos dias 9 e 10 de junho, no Conceição Hall, em Linhares.

Produtores expõem delícias da agroindústria familiar

São diversos expositores já confirmados, que terão a oportunidade de divulgar seus produtos durante os dois dias de evento. Os visitantes poderão conhecer de perto, degustar e adquirir o melhor que o Espírito Santo tem a oferecer de produtos regionais. Estão confirmados no TecnoAgro a Agroindústria Kempim, Montanha Carne de Sol, Apiário Thomazelli, Associação Apícola da Região de Ibiraçu (APISA), Queijaria da Fazenda, Agroindústria WG (WG Pescados), entre outros.

São derivados da suinocultura (linguiças de carne suína com diversos complementos, como jiló, bacon e queijo; da apicultura, como mel com pedaços de favo e extrato de própolis; derivados de queijo (minas de búfala, requeijão de búfala, doce de leite de búfala; além de pescados (atum em conserva), e artesanato.

Para o expositor da marca artesanal @Montanha Carne de Sol, Caio Wand Del Rey, o TecnoAgro é uma oportunidade para o produtor expor o produto e abrir o mercado para novas oportunidades de comercialização. “É importante estar presente no TecnoAgro para networking, apresentação da nossa marca e busca por novos conhecimentos. A expectativa é aprender e também compartilhar sobre o modelo de agroindústria e também mostrar para as pessoas a primeira agroindústria artesanal de carne de sol do Estado que possui certificação”, revela o empresário, especialista em cortes especiais com carne de novilha.

SERVIÇO – TECNOAGRO 2022

Dias: 09/06 (quinta-feira) e 10/06 (sexta-feira)

Hora: 8h às 22h

20h às 22h – encerramento com shows