ES tem alta de incêndios em vegetação; infográfico mostra velocidade dos casos

O Espírito Santo registrou 1.864 casos de incêndio em vegetações, de janeiro a julho deste ano. Comparado com o mesmo período do ano passado, quando houve 1.729 casos, o aumento é de 7%, de acordo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Entre as causas para esse crescimento nas queimadas, segundo especialistas, estão o tempo seco, provocado pela falta de chuvas nesta época do ano, e a velocidade dos ventos.

Com base no Mapa Monitor de Secas, a partir de julho houve a intensificação da seca no Estado, que passou de fraca para moderada no Centro e na parte Sul capixaba, em função dos indicadores climáticos. O monitoramento é feito pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

A explicação para o aumento das queimadas neste período, segundo o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, é que estamos em uma época do ano com meses menos chuvosos e de baixa umidade relativa do ar.

De acordo com o Incaper, em dias com pouca cobertura de nuvens, os índices de umidade podem atingir valores críticos, ficando abaixo dos 30% - o ideal gira entre 40% e 70%.

"Outro fator é que a velocidade dos ventos ganha um pouco mais de força em função das características dos movimentos da atmosfera nesta época. Com essas condições, aumenta o risco de incêndios, tanto de natureza espontânea quanto aqueles provocados em ações de manejo, que algumas vezes tornam-se incontroláveis”, destacou Hugo Ramos.

Ainda segundo o coordenador, espera-se a volta regular das chuvas e a consequente diminuição das queimadas a partir da segunda quinzena de outubro, quando normalmente se inicia o período chuvoso no Espírito Santo.

Incêndio em área de vegetação em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Carlos Barros

INCÊNDIOS EM AGOSTO DE 2022

Diante desse cenário, o mês de agosto deste ano registrou incêndios em praticamente todo o Estado, nas regiões Norte, Noroeste, Sul, Central e Serrana. Na última segunda-feira (29), um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação e destruiu cerca de 150 hectares de seis propriedades rurais em Boa Esperança e Nova Venécia

A madrugada do dia 20 começou com chamas às margens da BR-101 na zona rural de Anchieta. No mesmo dia, no início da manhã, em Itaguaçu, também houve incêndio em uma vegetação, que foi contido após quase 9 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros.

Helicóptero do Notaer ajuda a controlar incêndio em Ibiraçu Crédito: Rodrigo Barbosa de Sousa

O ano com o maior número de incêndios em vegetações no Estado, no período de janeiro a julho, foi 2019, quando foram registradas 2.296 ocorrências, de acordo com dados da Sesp. Em 2020, durante o auge da pandemia do novo coronavírus, houve queda nas queimadas, com 740 casos. Em 2021 e 2022, a quantidade de incêndios voltou a crescer (veja abaixo).

QUANTIDADE DE INCÊNDIOS NO ESTADO