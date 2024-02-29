Cacau produzido em fazenda no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Com o preço do cacau atingindo recorde após recorde neste início de 2024, a alta da commodity pode deixar o chocolate mais caro às vésperas da Páscoa. Isso acontece em um momento que, mesmo mais oneroso, o consumidor não tem retirado o produto da lista de compras.

Se a alta pode fazer as pessoas repensarem o hábito de consumo, por outro lado, acaba sendo uma oportunidade para produtores, que lucram mais com a venda da commodity.

E no Espírito Santo , terceiro maior produtor de cacau do Brasil, ficando atrás apenas do Pará e da Bahia, agricultores já estão se beneficiando da alta do preço do fruto. De acordo com André Luiz Scampini, secretário-executivo da Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (Acau), de março do ano passado para cá a variação chegou a 183%.

Atualmente, a commodity — com preço calibrado pela Bolsa de Nova York — está em torno de US$ 6,5 mil, a tonelada, enquanto há um ano o valor estava abaixo de US$ 3 mil. O custo da amêndoa está mais elevado devido a variações climáticas que ocorreram na África e reduziram a produtividade dos dois países protagonistas — Costa do Marfim e Gana — no fornecimento do produto para as fábricas de chocolate.

Your browser does not support the audio element. Alta do preço do cacau beneficia produtores do Espírito Santo

Scampini conta que as moageiras nacionais absorvem toda a produção do Espírito Santo, sendo que há mais de 40 produtores que produzem o próprio chocolate a partir da sua plantação, além de vender as amêndoas excedentes.

E das 40 indústrias de chocolate, boa parte das fábricas é chamada de bean-to-bar (das amêndoas para a barra) e three-to-bar (da árvore para a barra), que produzem barras e outros itens considerados premium.

Atualmente, estão associados à Acau cerca de 240 produtores, sendo que a estimativa é que haja 1.200 no total em todo o Espírito Santo. A cidade de Linhares, no Norte do Estado, responde por 70% a 80% da produção.

Em 2023, o Espírito Santo teve uma produção de 12 mil toneladas e a expectativa é que haja um incremento nos próximos anos. Scampini conta que as grandes empresas são as que mais absorvem a produção das amêndoas.

"A perspectiva de crescimento da produção e a alta do preço estão ajudando a compensar as perdas que as lavouras tiveram em 2022 e 2021, quando chegaram a vender abaixo do preço de custo. E também vai ajudar a estimular que mais fazendas voltem a produzir cacau, ou até melhorar a qualidade do fruto" André Luiz Scampini - Secretário-executivo da Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (Acau)

Oportunidade

Para o secretário estadual da Agricultura, Enio Bergoli, o momento é uma boa oportunidade para os produtores, que podem aproveitar o lucro para investir na melhoria da produção e proteção da lavoura.

Ele lembra que os produtores de cacau do Estado já sofreram muito com a vassoura de bruxa, que reduziu uma produção de 16 mil toneladas ao ano para 4 mil toneladas. Agora, é necessário ter atenção à monilíase, uma ameaça que ainda não chegou ao Espírito Santo, mas já está em lavouras em outras regiões.

"A alta do cacau é uma grande oportunidade para os produtores aproveitarem o lucro para renovar as lavouras e fazer investimentos. As amêndoas produzidas no Espírito Santo são de qualidade, temos indicação geográfica, o que é favorável" Enio Bergoli - Secretário de Agricultura do Espírito Santo

Para Anna Paula Losi, presidente-executiva da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau do Brasil (AIPC), essa época de alta é considerada um bom momento para o produtor que pode reinvestir no próprio negócio e renovar suas plantas, melhorar produtividade e se preparar com defensivos.