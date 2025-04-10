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Evento em Vitória

Presidente da EDP dá como certa renovação da concessão no ES

No início deste mês, órgão regulador adiou a decisão sobre prorrogação da licença da concessionária no Estado
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

10 abr 2025 às 19:27

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 19:27

José Marques da Cruz e Renato Casagrande
O presidente da EDP na América do Sul, João Marques da Cruz, e o governador Renato Casagrande, durante evento Crédito: Divulgação/EDP
Mesmo com o adiamento da decisão sobre a renovação da concessão da EDP no Espírito Santo, em reunião da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no início deste mês, o presidente da EDP na América do Sul, João Marques da Cruz, está com expectativa positiva de que a outorga seja estendida por 30 anos. O contrato atual vence em 17 de julho deste ano.
"Tenho certeza absoluta que a renovação vai ser feita. Penso que há um consenso da parte do regulador e do Ministério das Minas e Energia. É uma questão de mais dia menos dia", afirma Cruz, que vai deixar o cargo no próximo dia 31 de maio.
A EDP é a primeira de uma lista de 19 distribuidoras com contratos vencendo entre 2025 e 2031 e que estão na busca por renovação de concessões pela agência. Após a decisão da Aneel, o MME tem 30 dias para decidir e convocar para assinatura do contrato. A partir daí, as distribuidoras têm 60 dias, contados da convocação, para assinar os aditivos aos novos contratos de concessão.
O CEO da EDP deu a declaração ao final do evento EDP na COP30 — do Espírito Santo ao Pará, realizado em Vitória nesta quinta-feira (10).
Presidente da EDP dá como certa renovação da concessão no ES
A exposição de soluções para o clima foi organizada em dois painéis de debates. A primeira sessão, com o título “Adaptação e Resiliência do Setor Elétrico no enfrentamento da crise climática”, foi focada na transição energética e seus desafios. Já o outro encontro, “A importância da iniciativa privada na transição para uma economia de baixo carbono”, abordou como ações corporativas tem auxiliado na promoção da agenda de clima.
Ao final do evento, a EDP apresentou ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), uma carta com ações que demonstram como a empresa está contribuindo para a descarbonização da economia, promoção da transição energética e enfrentamento da crise climática. O chefe do Executivo capixaba é também presidente da Aliança Governadores pelo Clima e do Consórcio Brasil Verde. 

Correção

10/04/2025 - 10:58
O nome do presidente da EDP na América do Sul é João Marques da Cruz e não José Marques da Cruz, como saiu publicado na primeira versão desta reportagem. O texto foi corrigido.

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