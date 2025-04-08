Petróleo e gás: ES deve receber investimentos de R$ 44,2 bi em sete projetos

Navio-plataforma Maria Quitéria já está em funcionamento no litoral Sul do Estado Crédito: Divulgação

Nos próximos cinco anos, sete negócios no setor de petróleo e gás devem movimentar R$ 44,2 bilhões no Espírito Santo. O levantamento dos investimentos foi feito pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)

Em geral, os projetos envolvem as empresas Petrobras , Prio, BW Energy, Prysmian Group, ES Gás , Shell e EnP Ecossistemas e Imetame Energia e foram apresentados no lançamento da oitava edição do Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural no Espírito Santo, realizado nesta terça-feira (8), no Palácio Anchieta.

O documento feito pelo Observatório da Indústria apresenta dados e análises do setor e também estima o crescimento da produção de petróleo e gás até 2030.

Segundo informações do Anuário, a Petrobras tem um plano de investimentos de R$ 35 bilhões para o Espírito Santo até 2029. Entre os projetos, destaca-se o Integrado Parque das Baleias (IPB), que visa interligar 17 poços ao novo navio-plataforma (FPSO) Maria Quitéria, sendo nove produtores de óleo e oito injetores de água.



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A Prio também está desenvolvendo o campo de Wahoo, localizado na porção capixaba da Bacia de Campos. Com investimentos estimados em US$ 850 milhões, a empresa pretende perfurar 6 poços, sendo quatro produtores e dois injetores. A produção será escoada por meio de uma conexão submarina (tieback) de 35 km de extensão, conectando os poços ao navio FPSO Frade.



Já a BW Energy prevê investimentos de R$ 4 bilhões entre 2026 e 2031 nos polos Golfinho e Camarupim, na bacia do Espírito Santo. Nesse primeiro campo, a petroleira perfurará dois poços, enquanto no de Camarupim, será feita a interligação de gás ao FPSO Cidade de Vitória.



Marília Silva, economista-chefe da Findes, apresentou o Anuário, destacando que, de 2023 a 2024, houve uma queda de 8,8% na produção de petróleo, com 154 mil barris e 12% no gás natural, chegando a 3,6 milhões de metros cúbicos.

"Ao longo de 2024, o setor vinha tendo um comportamento estável. Mas o que a gente consegue compreender foi que, com a antecipação da operação da FPSO Maria Quitéria, foi preciso fazer o condicionamento desta plataforma. Para isso ser feito, foram necessários alguns desligamentos de poços. E isso gerou uma redução que não era esperada no final do ano. Mas foi necessário para termos um aumento de produtividade na frente", lembra.

A expectativa do estudo realizado pelo Observatório da Indústria é que, em 2027, haja um aumento médio de 11,5% na produção de petróleo. A produção deve alcançar 204 mil barris por dia com a permanência dos investimentos.

Paulo Baraona, presidente da Findes, acrescenta que os investimentos anunciados são em exploração e tecnologia dentro das empresas para que o Estado tenha mais geração de capacidade de produção de petróleo e gás, o que também acarreta em benefícios em toda a cadeia produtiva.

"O setor de petróleo e gás é grande, importante, pujante. O Anuário ajuda os investidores, a cadeia produtiva e as próprias empresas, criando um ambiente de fato de grande desenvolvimento no Estado e de grande previsibilidade", afirma Baraona.

No lançamento do Anuário, o governador Renato Casagrande destaca que o setor representa em termo de tributos 8% da receita do Estado. Ele lembra que a parcela não é tão significativa como foi no passado, em virtude da diversificação das atividades econômicas. "Queremos ativos do petróleo e gás para fazer a transição energética", disse o governador.

Investimentos previstos para os próximos anos no ES