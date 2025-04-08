Páscoa 2025: preço de ovos de chocolate sobe até 50% no ES em um ano

Procon Estadual fiscalizou preços de ovos de Páscoa Crédito: Procon/Governo do ES

No Espírito Santo, assim como no restante do país, os ovos estão mais caros que no ano passado. A variação de preços entre os produtos mais conhecidos dos consumidores pode chegar a 50% em relação ao comercializado no ano passado, segundo dados de uma pesquisa de preços do Procon Estadual

A entidade realizou uma pesquisa de 1° a 3 de abril, levantando preços de 151 modelos de ovos de chocolate de 13 marcas diferentes. A reportagem de A Gazeta selecionou 10 ovos de Páscoa de variadas marcas para comparar com o preço de venda no ano passado e encontrou variação que chegou a 50% no valor.

É o caso do ovo Língua de Gato, da Le Chocolatier, que passou de R$ 39,90 em 2024 para R$ 59,90 em 2025, considerando os maiores preços. Outro produto que teve aumento significativo foi o Ovo Caribe, da Garoto, que custava R$ 48,99 e agora sai a R$ 69,99, ambos nos maiores preços.

O Procon de Vitória também realizou uma pesquisa de preços dos ovos de Páscoa. Na comparação de 2024 com os valores praticados em 2025, a maior variação foi de 32%, aumento maior que a inflação acumulada no período (4,83% pelo IPCA) e que a variação do salário mínimo (7,5%). Já a maior variação das caixas de bombons e tabletes de chocolate foi de 50% entre este ano e o ano passado.

No caso da pesquisa de Vitória, as maiores variações de um ano para o outro foram no preço do ovos Serenata de Amor e Crocante, ambos da Garoto. O menor preço em 2024 era de R$ 39,40 e, neste ano, está saindo a R$ 52.

A alta de 31,98% é superior ao avanço do preço dos chocolates em barra e bombons, que foi de 16,21% em 12 meses na Grande Vitória, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O valor é mais que o triplo do acumulado no mesmo período da inflação geral, que foi de 5,08% na Grande Vitória (confira abaixo a variação de preço de 10 ovos de Páscoa).

Variação em mercados supera 150%

Na pesquisa realizada pelo Procon Estadual em 11 estabelecimentos na Grande Vitória, foram avaliadas 13 marcas e mais de 150 modelos de ovos de chocolate, revelando grandes diferenças de preço entre os supermercados.

A variação pode chegar a 155,64% para o mesmo produto. Um exemplo é o ovo Ghostface 100g (Arcor), que custa R$ 42,99 em um estabelecimento e R$ 109,90 em outro. Já o ovo Laka e Diamante Negro 100g (Lacta) apresenta uma diferença de até 94,78%, com preços entre R$ 45,99 e R$ 89,58.

Para o público infantil, o preço dos ovos de Páscoa varia significativamente conforme a marca. Em um mesmo estabelecimento, o ovo Kinder Maxi 150g (Ferrero) custa R$ 97,99, enquanto os ovos de 90g dos personagens Sonic, Jovens Titãs, Peppa Pig, Patrulha Canina, Naruto, Hello Kitty e Páscoa LOL (Delicce) são vendidos por R$ 64,90. A diferença pode chegar a 50%, mostrando como a marca influencia diretamente no valor final do produto. Veja a pesquisa completa abaixo:

Arquivos & Anexos Preço dos ovos de Páscoa em 2025 Confira a variação de preço de pesquisa realizada pelo Procon Estadual Tamanho do arquivo: 355kb Baixar

Já a pesquisa realizada em Vitória apontou que a maior variação de preços de ovos de Páscoa foi de 82,5%. Entre as caixas de bombons, a maior variação foi de 50,17% e entre os tabletes de chocolate, de R$ 74,07%. O órgão realizou uma pesquisa de preços que aponta os valores praticados em estabelecimentos da Capital e quais ofertam as delícias pelo menor custo. Além dos ovos de Páscoa, a pesquisa também englobou caixas de bombons e tabletes de chocolate.

O Procon-ES alerta que o consumidor deve sempre verificar o rótulo dos produtos antes da compra. Informações como validade, ingredientes, peso e tipo de chocolate são fundamentais. É importante lembrar que "sabor chocolate" não é o mesmo que chocolate verdadeiro – a diferença está na composição, principalmente na quantidade de cacau. Produtos com "sabor chocolate" costumam ter mais gordura e menos cacau, o que pode afetar a qualidade e o valor nutricional.

A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, reforçou a importância de pesquisar antes de comprar. “Comparar os preços pode gerar uma boa economia, já que os valores variam bastante. Além disso, é essencial que o consumidor analise seu orçamento e não se deixe levar por estratégias de marketing que incentivam o consumo por impulso”, alertou Letícia.

O gerente do Procon Vitória, Breno Panetto, dá outras orientações. "É também obrigatório que o estabelecimento exiba os preços dos produtos de forma clara e correta para os consumidores. Importante também checar a validade e a procedência dos produtos", alerta Panetto.