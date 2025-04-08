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Alta do cacau

Páscoa 2025: preço de ovos de chocolate sobe até 50% no ES em um ano

A partir de pesquisa realizada pelo Procon Estadual, reportagem comparou preços do ano passado com os valores atuais dos ovos de Páscoa

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 10:32

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

08 abr 2025 às 10:32
Procon Estadual fiscalizou preços de ovos de Páscoa
Procon Estadual fiscalizou preços de ovos de Páscoa Crédito: Procon/Governo do ES
Com a alta no preço do cacau no último ano, as doçuras da Páscoa ficaram mais caras em 2025. O custo da matéria-prima subiu 189% em média no último ano no comércio internacional, o que também refletiu em uma redução na produção de ovos de Páscoa. Em geral, no país, a indústria estima 13 milhões de ovos de chocolate a menos nas prateleiras.
No Espírito Santo, assim como no restante do país, os ovos estão mais caros que no ano passado. A variação de preços entre os produtos mais conhecidos dos consumidores pode chegar a 50% em relação ao comercializado no ano passado, segundo dados de uma pesquisa de preços do Procon Estadual.
A entidade realizou uma pesquisa de 1° a 3 de abril, levantando preços de 151 modelos de ovos de chocolate de 13 marcas diferentes. A reportagem de A Gazeta selecionou 10 ovos de Páscoa de variadas marcas para comparar com o preço de venda no ano passado e encontrou variação que chegou a 50% no valor.

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É o caso do ovo Língua de Gato, da Le Chocolatier, que passou de R$ 39,90 em 2024 para R$ 59,90 em 2025, considerando os maiores preços. Outro produto que teve aumento significativo foi o Ovo Caribe, da Garoto, que custava R$ 48,99 e agora sai a R$ 69,99, ambos nos maiores preços.
O Procon de Vitória também realizou uma pesquisa de preços dos ovos de Páscoa. Na comparação de 2024 com os valores praticados em 2025, a maior variação foi de 32%, aumento maior que a inflação acumulada no período (4,83% pelo IPCA) e que a variação do salário mínimo (7,5%). Já a maior variação das caixas de bombons e tabletes de chocolate foi de 50% entre este ano e o ano passado.
No caso da pesquisa de Vitória, as maiores variações de um ano para o outro foram no preço do ovos Serenata de Amor e Crocante, ambos da Garoto. O menor preço em 2024 era de R$ 39,40 e, neste ano, está saindo a R$ 52. 
A alta de 31,98% é superior ao avanço do preço dos chocolates em barra e bombons, que foi de 16,21% em 12 meses na Grande Vitória, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O valor é mais que o triplo do acumulado no mesmo período da inflação geral, que foi de 5,08% na Grande Vitória (confira abaixo a variação de preço de 10 ovos de Páscoa).

Variação em mercados supera 150%

Na pesquisa realizada pelo Procon Estadual em 11 estabelecimentos na Grande Vitória, foram avaliadas 13 marcas e mais de 150 modelos de ovos de chocolate, revelando grandes diferenças de preço entre os supermercados.
A variação pode chegar a 155,64% para o mesmo produto. Um exemplo é o ovo Ghostface 100g (Arcor), que custa R$ 42,99 em um estabelecimento e R$ 109,90 em outro. Já o ovo Laka e Diamante Negro 100g (Lacta) apresenta uma diferença de até 94,78%, com preços entre R$ 45,99 e R$ 89,58.
Para o público infantil, o preço dos ovos de Páscoa varia significativamente conforme a marca. Em um mesmo estabelecimento, o ovo Kinder Maxi 150g (Ferrero) custa R$ 97,99, enquanto os ovos de 90g dos personagens Sonic, Jovens Titãs, Peppa Pig, Patrulha Canina, Naruto, Hello Kitty e Páscoa LOL (Delicce) são vendidos por R$ 64,90. A diferença pode chegar a 50%, mostrando como a marca influencia diretamente no valor final do produto. Veja a pesquisa completa abaixo:

Arquivos & Anexos

Preço dos ovos de Páscoa em 2025

Confira a variação de preço de pesquisa realizada pelo Procon Estadual
Tamanho do arquivo: 355kb
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Já a pesquisa realizada em Vitória apontou que a maior variação de preços de ovos de Páscoa foi de 82,5%. Entre as caixas de bombons, a maior variação foi de 50,17% e entre os tabletes de chocolate, de R$ 74,07%.  O órgão realizou uma pesquisa de preços que aponta os valores praticados em estabelecimentos da Capital e quais ofertam as delícias pelo menor custo. Além dos ovos de Páscoa, a pesquisa também englobou caixas de bombons e tabletes de chocolate.
O Procon-ES alerta que o consumidor deve sempre verificar o rótulo dos produtos antes da compra. Informações como validade, ingredientes, peso e tipo de chocolate são fundamentais. É importante lembrar que "sabor chocolate" não é o mesmo que chocolate verdadeiro – a diferença está na composição, principalmente na quantidade de cacau. Produtos com "sabor chocolate" costumam ter mais gordura e menos cacau, o que pode afetar a qualidade e o valor nutricional.
A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, reforçou a importância de pesquisar antes de comprar. “Comparar os preços pode gerar uma boa economia, já que os valores variam bastante. Além disso, é essencial que o consumidor analise seu orçamento e não se deixe levar por estratégias de marketing que incentivam o consumo por impulso”, alertou Letícia.
O gerente do Procon Vitória, Breno Panetto, dá outras orientações. "É também obrigatório que o estabelecimento exiba os preços dos produtos de forma clara e correta para os consumidores. Importante também checar a validade e a procedência dos produtos", alerta Panetto.
A pesquisa verificou os preços de 67 tipos diferentes de produtos, sendo 47 ovos de Páscoa, 17 tabletes de chocolate e três caixas de bombons. A análise dos preços foi feita em cinco estabelecimentos da Capital nos dias 24 e 25 de março de 2025.

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