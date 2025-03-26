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Indústria se adapta

Páscoa 2025: ovos com menos cacau e mais biscoito para segurar preços

Com a disparada do cacau, que subiu quase 200% no último ano, grandes indústrias do chocolate têm apostado em alternativas para não repassar a alta para o consumidor

Publicado em 26 de Março de 2025 às 13:36

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

26 mar 2025 às 13:36
Faltando menos de um mês para a Semana Santa, as prateleiras dos supermercados e lojas de variedades já começam a receber os tradicionais ovos de Páscoa. Mas, em 2025, o consumidor deve encontrar no mercado ovos com mais opções recheadas com biscoitos ou “bombons bola”.
A mudança no perfil dos produtos é uma tentativa da indústria de diminuir a quantidade de cacau nas apresentações, num período em que a matéria-prima disparou 189% em média em 2024.
Ovos de Páscoa
Indústria do chocolate produziu menos ovos de Páscoa neste ano Crédito: Carlos Alberto Silva
Para a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), esse cenário gerou um impacto para a indústria de alimentos, especialmente para os segmentos que dependem diretamente do cacau.
Além da mudança na composição dos produtos, os ovos de Páscoa também chegam ao mercado em menor quantidade neste ano. A indústria do chocolate produziu 22% menos ovos em 2025. Em números absolutos, são menos 13 milhões de ovos em relação a 2024.
Páscoa 2025 - ovos com menos cacau e mais biscoito para segurar preços
Por outro lado, o mix de produtos para a época em que o chocolate fica em evidência aumentou, passando de 611 itens em 2024 para 803 tipos de produtos de chocolate para o período da Semana Santa, sendo 94 lançamentos.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) são itens com formatos, sabores e experiências diversificadas que atendem a diferentes perfis de público e se encaixam em todos os bolsos.
Dentre as preferências do brasileiro, o chocolate ao leite segue sendo o favorito, porém o mercado investe em novas combinações com frutas, amendoim, pistache, diversificando a gama de produtos, com diferentes intensidades de cacau e tamanhos. Incluindo também opções sem açúcar, veganos, sem glúten e sem lactose, de acordo com a Abicab.
A indústria tem apostado também em tabletes e nas caixas de bombons como opções atrativas que atendem a diferentes perfis de consumo.
Segundo a gerente de Marketing de Chocolates na Nestlé Brasil, Camila Hadaya, mesmo com o cenário desafiador com a alta do preço do cacau, não foram feitas mudanças nas receitas ou no tamanho dos ovos em relação ao 2024.
A empresa também traz, entre os lançamentos da Páscoa, opções com biscoitos para os consumidores. É o caso do lançamento do Ovo Nestlé Choco Trio, sendo o primeiro ovo com a casca recheada da marca, combinando chocolate, biscoito e recheio cremoso.
Ovo de Páscoa Caribe
Ovo de Páscoa Caribe Crédito: Garoto
Para 2025, a empresa também apostou na produção triplicada do Ovo Caribe da Garoto, que teve grande demanda na Páscoa do ano passado. Entre os destaques também entram os ovos KitKat, Alpino e Talento.
E também existem lançamentos voltados para quem quer consumir ou presentear chocolate em forma de tablete. A Ferrero, por exemplo, que tem como carro-chefe o Kinder Ovo, traz para a Páscoa novidades como o Ferrero Rocher em formato tablete de chocolate em três sabores.
Entre os lançamentos da empresa para a Páscoa estão formatos que não são de ovo de Páscoa. Uma novidade é o Kinder em formato de coelhinho e também uma nova embalagem para a data comemorativa do Kinder Chocolate, com versões com até seis unidades, mais do que é vendido tradicionalmente. 

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