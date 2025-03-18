Isenção do IR: entenda como fica para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7 mil

Proposta prevê isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil

A proposta enviada ao Congresso, na prática, beneficia quem tem ganhos de até R$ 7 mil ao mês, com escadas de redução parcial do imposto para ganhos entre R$ 5 mil e R$ 7 mil.

Já para quem recebe acima de R$ 7 mil as alíquotas progressivas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5% permanecem conforme é hoje em dia, sem aumento.

A redução na prática

O governo federal preparou uma tabela mostrando a economia anual para o contribuinte com as novas regras em relação ao que é pago hoje no caso de 13 salários ao ano (salários + 13°).

Quem recebe até R$ 5 mil: isenção total, economia anual de R$ 4.356,89

isenção total, economia anual de R$ 4.356,89 Quem recebe R$ 5.500: o imposto cai 75%, economia anual de R$ 3.367,68

o imposto cai 75%, economia anual de R$ 3.367,68 Quem recebe R$ 6 mil: o desconto cai 50%, economia anual de R$ 2.350,79

o desconto cai 50%, economia anual de R$ 2.350,79 Quem recebe R$ 6,5 mil: alívio de 25%, economia anual de R$ 1.333,90

alívio de 25%, economia anual de R$ 1.333,90 Quem recebe acima de R$ 7 mil: alíquotas progressivas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5% permanecem conforme é hoje em dia, sem aumento.

Como a medida será compensada?

A ampliação da faixa de isenção resultará em uma redução da arrecadação de receita pela União na ordem de R$ 25,84 bilhões em 2026.

O projeto prevê a tributação mínima para altas rendas e para dividendos do exterior. Conforme a previsão, a tributação mínima das altas rendas possibilitará uma ampliação de receita de R$ 25,22 bilhões, além de R$ 8,9 bilhões adicionais da tributação de 10% na remessa de dividendos para o exterior (apenas para domiciliados fora do país).

Para o governo federal, trata-se de uma questão de justiça tributária. Para compensar a perda de receitas que o aumento da isenção trará, o governo propõe um imposto mínimo de até 10% para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês, o equivalente a R$ 600 mil por ano.

Como funciona?