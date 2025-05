Veja como se proteger

Fraude no INSS: Procon do ES teve mais de mil queixas de desconto irregular

Órgão de defesa do consumidor registrar esse tipo de reclamação desde 2023; maior número de casos foram recebidos no ano passado

Crédito: Governo do ES

Mais de mil aposentados e pensionistas do Espírito Santo procuraram o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) depois de identificar descontos indevidos nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). >