Quer pagar de patrão? Veja dicas de negócios para empreender

Mundo dos negócios oferece inúmeras possibilidades para quem quer apostar nessa área Crédito: Freepik

Empreender é a oportunidade de ser dono do próprio tempo, de construir algo alinhado aos seus objetivos e, ainda, de ter a chance de conseguir a tão sonhada liberdade financeira. E o mundo dos negócios oferece inúmeras possibilidades para quem quer apostar nessa área.

No entanto, quem quer empreender precisa escolher o negócio não apenas pelo potencial de retorno do investimento, mas pela familiaridade de quem empreende. Não adianta, por exemplo, querer trabalhar com alimentos se não gosta de cozinhar.

A tendência neste ano é de que os negócios estejam em segmentos ligados a serviços, comércio, bem-estar e longevidade, por exemplo. A informação é do analista de relacionamento do Sebrae ES, Bernardo Butteri.

Um levantamento do Sebrae do Rio de Janeiro aponta ainda como tendência as áreas de sustentabilidade, negócios circulares, microfranquias, e-commerce, alimentos e economia compartilhada.

“A população está envelhecendo, e serviços ligados à terceira idade, como cuidador e fisioterapeuta, ganham espaço neste mercado. Outra situação em alta são as atividades personalizadas, ou seja, aquelas que podem ser feitas na casa do cliente, como o de personal chef”, cita Butteri.

Ele também acredita que prestar serviços na casa do cliente começou na pandemia e permanece até hoje. É o caso de tarefas ligadas ao bem-estar. Entre os exemplos estão depilação e manicure.

A economia circular com os brechós ou aqueles serviços que podem surgir em períodos sazonais também prometem ser uma boa alternativa de investimento.