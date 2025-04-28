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Quer pagar de patrão? Veja dicas de negócios para empreender

A tendência é de que os negócios neste ano estejam em segmentos ligados a serviços, comércio, bem-estar e longevidade, por exemplo

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 18:38

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 abr 2025 às 18:38
Ideias para abrir um negócio
Mundo dos negócios oferece inúmeras possibilidades para quem quer apostar nessa área Crédito: Freepik
Empreender é a oportunidade de ser dono do próprio tempo, de construir algo alinhado aos seus objetivos e, ainda, de ter a chance de conseguir a tão sonhada liberdade financeira. E o mundo dos negócios oferece inúmeras possibilidades para quem quer apostar nessa área.
No entanto, quem quer empreender precisa escolher o negócio não apenas pelo potencial de retorno do investimento, mas pela familiaridade de quem empreende. Não adianta, por exemplo, querer trabalhar com alimentos se não gosta de cozinhar.
A tendência neste ano é de que os negócios estejam em segmentos ligados a serviços, comércio, bem-estar e longevidade, por exemplo. A informação é do analista de relacionamento do Sebrae ES, Bernardo Butteri.
Um levantamento do Sebrae do Rio de Janeiro aponta ainda como tendência as áreas de sustentabilidade, negócios circulares, microfranquias, e-commerce, alimentos e economia compartilhada.
“A população está envelhecendo, e serviços ligados à terceira idade, como cuidador e fisioterapeuta, ganham espaço neste mercado. Outra situação em alta são as atividades personalizadas, ou seja, aquelas que podem ser feitas na casa do cliente, como o de personal chef”, cita Butteri.
Ele também acredita que prestar serviços na casa do cliente começou na pandemia e permanece até hoje. É o caso de tarefas ligadas ao bem-estar. Entre os exemplos estão depilação e manicure.
A economia circular com os brechós ou aqueles serviços que podem surgir em períodos sazonais também prometem ser uma boa alternativa de investimento.
“Uma professora de férias pode aproveitar o recesso escolar para trabalhar com recreação infantil para fazer um dinheiro extra. Outra alternativa são os motoristas de táxi ou de aplicativos, que podem aproveitar o potencial turístico e se oferecer para levar os visitantes às principais atrações locais”, comenta.

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