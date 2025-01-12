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Empreendedorismo

Confira dicas de negócios para ganhar dinheiro durante o verão

Especialistas apontam que períodos sazonais são ótima opção para quem quer aumentar a renda; veja algumas oportunidades
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jan 2025 às 08:59

Publicado em 12 de Janeiro de 2025 às 08:59

Domingo de carnaval com praias cheias em Vila Velha
Período de férias atrai turistas para o Estado e cria novas oportunidades de negócios Crédito: Ricardo Medeiros
verão é uma boa oportunidade para empreendedores aproveitarem as altas temperaturas para ganhar dinheiro. Esse período do verão se estende até o carnaval, que este ano ocorrerá entre os dias 1º e 4 de março, como ressaltam especialistas em negócios.
O gerente comercial e de relacionamento do Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Ezequiel Loureiro Nascimento, avalia que esta oportunidade sazonal motiva um volume grande de possibilidades. A afirmação foi dada durante a live realizada na editoria Tá no Lucro, de A Gazeta.

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O leque de possibilidades pode ser aproveitado tanto por quem já tem o próprio negócio quanto aqueles que querem começar a empreender.
A analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Andrea Gama orienta que o primeiro passo para quem quer investir é observar o mercado e quais são as lacunas abertas durante este período. Para ela, esta é uma época do ano em que há muitas coisas para fazer.
“Um bom exemplo são as férias escolares. As crianças ficam o dia todo em casa. Por isso, oferecer serviços de atividade de recreação pode ser uma boa opção. Nesta época do ano, muita gente viaja e não tem com quem deixar seus pets, e um hotelzinho, muitas vezes, pode ser bem caro. Deixar o animal com uma pessoa de confiança pode ser bem  mais confortável”, comenta.
Outra dica dada pela analista é identificar locais de eventos para vender bebidas. Entretanto, para comercialização é necessário verificar quais são os critérios exigidos pelas prefeituras, como a emissão de alvará ou algum outro tipo de autorização.
“Quem trabalha como motorista de aplicativo pode oferecer também o serviço de receptivo, para levar os visitantes aos principais pontos turísticos da cidade. Essa é uma forma de agregar valor a sua atividade. Esse profissional pode, por exemplo, fazer uma parceria com restaurantes. O mesmo pode ser feito por quem tem uma van escolar. Nesse caso, levar e trazer as pessoas dos eventos pode ser outra alternativa”, ressalta Andrea.

Tendências e negócios

O analista do Sebrae Ubirajara Nascimento aponta que proprietários de bares e restaurantes podem aproveitar a oportunidade para vender sucos com frutas da estação, pratos diferenciados que agregam a cultura local, como forma de enriquecer o negócio.
"A ideia é atrair o cliente para uma experiência diferenciada. É bom lembrar que é necessário ter cuidado na produção de alimentos, inclusive para quem vai vender na praia. A forma de acondicionamento e preparação também são itens importantes"
Ubirajara Nascimento - Analista do Sebrae

Ideias de negócios para o verão

  • Aluguel de casa via aplicativo
  • Aluguel de itens para piquenique, como cestas e toalhas
  • Aluguel de patins e bolas
  • Aula de dança na praia
  • Aulas ao ar livre
  • Cangas com ícones e paisagens do Espírito Santo
  • Cestas de café da manhã
  • Cursos de bijuteria ou biscoito para crianças
  • Festas temáticas em bares e restaurantes
  • Hospedagem de animais
  • Maquiadora
  • Motorista de aplicativo
  • Produção de picolés, chup-chup ou sorvete
  • Recreação infantil
  • Roupas e acessórios de praia
  • Serviços ao idoso, como levar ao médico, passear com o cachorro e pagar contas
  • Serviços de guia turístico pela cidade
  • Serviços de massagem e estética
  • Van como transporte de pessoas para festas e eventos
  • Venda de bebidas
  • Venda de pipa
  • Venda de sanduíches
  • Venda de sucos
  • Vendas delivery

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