Confira dicas de negócios para ganhar dinheiro durante o verão

O gerente comercial e de relacionamento do Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Ezequiel Loureiro Nascimento, avalia que esta oportunidade sazonal motiva um volume grande de possibilidades. A afirmação foi dada durante a live realizada na editoria Tá no Lucro, de A Gazeta.
O leque de possibilidades pode ser aproveitado tanto por quem já tem o próprio negócio quanto aqueles que querem começar a empreender.
A analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Andrea Gama orienta que o primeiro passo para quem quer investir é observar o mercado e quais são as lacunas abertas durante este período. Para ela, esta é uma época do ano em que há muitas coisas para fazer.
“Um bom exemplo são as férias escolares. As crianças ficam o dia todo em casa. Por isso, oferecer serviços de atividade de recreação pode ser uma boa opção. Nesta época do ano, muita gente viaja e não tem com quem deixar seus pets, e um hotelzinho, muitas vezes, pode ser bem caro. Deixar o animal com uma pessoa de confiança pode ser bem mais confortável”, comenta.
Outra dica dada pela analista é identificar locais de eventos para vender bebidas. Entretanto, para comercialização é necessário verificar quais são os critérios exigidos pelas prefeituras, como a emissão de alvará ou algum outro tipo de autorização.
“Quem trabalha como motorista de aplicativo pode oferecer também o serviço de receptivo, para levar os visitantes aos principais pontos turísticos da cidade. Essa é uma forma de agregar valor a sua atividade. Esse profissional pode, por exemplo, fazer uma parceria com restaurantes. O mesmo pode ser feito por quem tem uma van escolar. Nesse caso, levar e trazer as pessoas dos eventos pode ser outra alternativa”, ressalta Andrea.
Tendências e negócios
O analista do Sebrae Ubirajara Nascimento aponta que proprietários de bares e restaurantes podem aproveitar a oportunidade para vender sucos com frutas da estação, pratos diferenciados que agregam a cultura local, como forma de enriquecer o negócio.
"A ideia é atrair o cliente para uma experiência diferenciada. É bom lembrar que é necessário ter cuidado na produção de alimentos, inclusive para quem vai vender na praia. A forma de acondicionamento e preparação também são itens importantes"
Ideias de negócios para o verão
- Aluguel de casa via aplicativo
- Aluguel de itens para piquenique, como cestas e toalhas
- Aluguel de patins e bolas
- Aula de dança na praia
- Aulas ao ar livre
- Cangas com ícones e paisagens do Espírito Santo
- Cestas de café da manhã
- Cursos de bijuteria ou biscoito para crianças
- Festas temáticas em bares e restaurantes
- Hospedagem de animais
- Maquiadora
- Motorista de aplicativo
- Produção de picolés, chup-chup ou sorvete
- Recreação infantil
- Roupas e acessórios de praia
- Serviços ao idoso, como levar ao médico, passear com o cachorro e pagar contas
- Serviços de guia turístico pela cidade
- Serviços de massagem e estética
- Van como transporte de pessoas para festas e eventos
- Venda de bebidas
- Venda de pipa
- Venda de sanduíches
- Venda de sucos
- Vendas delivery