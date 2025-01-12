Confira dicas de negócios para ganhar dinheiro durante o verão

Período de férias atrai turistas para o Estado e cria novas oportunidades de negócios Crédito: Ricardo Medeiros

verão é uma boa oportunidade para empreendedores aproveitarem as altas temperaturas para ganhar dinheiro. Esse período do verão se estende até o carnaval , que este ano ocorrerá entre os dias 1º e 4 de março, como ressaltam especialistas em negócios.

O leque de possibilidades pode ser aproveitado tanto por quem já tem o próprio negócio quanto aqueles que querem começar a empreender.

A analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Andrea Gama orienta que o primeiro passo para quem quer investir é observar o mercado e quais são as lacunas abertas durante este período. Para ela, esta é uma época do ano em que há muitas coisas para fazer.

“Um bom exemplo são as férias escolares. As crianças ficam o dia todo em casa. Por isso, oferecer serviços de atividade de recreação pode ser uma boa opção. Nesta época do ano, muita gente viaja e não tem com quem deixar seus pets, e um hotelzinho, muitas vezes, pode ser bem caro. Deixar o animal com uma pessoa de confiança pode ser bem mais confortável”, comenta.

Outra dica dada pela analista é identificar locais de eventos para vender bebidas. Entretanto, para comercialização é necessário verificar quais são os critérios exigidos pelas prefeituras, como a emissão de alvará ou algum outro tipo de autorização.

“Quem trabalha como motorista de aplicativo pode oferecer também o serviço de receptivo, para levar os visitantes aos principais pontos turísticos da cidade. Essa é uma forma de agregar valor a sua atividade. Esse profissional pode, por exemplo, fazer uma parceria com restaurantes. O mesmo pode ser feito por quem tem uma van escolar. Nesse caso, levar e trazer as pessoas dos eventos pode ser outra alternativa”, ressalta Andrea.

Tendências e negócios

O analista do Sebrae Ubirajara Nascimento aponta que proprietários de bares e restaurantes podem aproveitar a oportunidade para vender sucos com frutas da estação, pratos diferenciados que agregam a cultura local, como forma de enriquecer o negócio.

"A ideia é atrair o cliente para uma experiência diferenciada. É bom lembrar que é necessário ter cuidado na produção de alimentos, inclusive para quem vai vender na praia. A forma de acondicionamento e preparação também são itens importantes" Ubirajara Nascimento - Analista do Sebrae

Ideias de negócios para o verão