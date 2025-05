A 15 dias do fim do prazo

IR 2025: quase metade dos contribuintes ainda não enviou declaração no ES

Das 874 mil declarações esperadas do Espírito Santo, Receita Federal só recebeu 471 mil, o que equivale a 53% do total; prazo termina no dia 30

Publicado em 15 de maio de 2025 às 19:25

Faltando 15 dias para fim do prazo de envio da declaração do Imposto de Renda, quase metade dos contribuintes do Espírito Santo ainda não repassaram as informações ao Fisco. >

Segundo informações da Receita Federal, até as 18 horas desta quinta-feira (15), 471.806 declarações de contribuintes do Estado foram recebidas pelo Fisco, o que representa 53,9% das 874.646 declarações esperadas em 2025. >

O último dia para fazer a declaração do Imposto de Renda é 30 de maio. O prazo começou no dia 17 de março. >

Segundo informações da Receita Federal, das declarações recebidas, 51,6% usaram o modelo pré-preenchido e 55% optaram pela forma simplificada. Dos envios feitos pelos contribuintes do Espírito Santo, 66,3% têm valores a restituir, 17,3% precisam pagar e 16,4% não têm imposto. >

Quem precisa declarar

Deve declarar o Imposto de Renda quem teve R$ 33.888,00 em rendimentos tributáveis no ano-base 2024. Isso representa que quem recebeu em média R$ 2,8 mil mensais precisa fazer a declaração. O valor anterior era de R$ 30.639,90 ao ano.>

O recebimento de rendimentos inclui salários, aposentadorias, pensões e aluguéis, por exemplo. O Fisco também alterou o limite da receita bruta de obrigatoriedade para atividade rural, que passou de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00.>

O órgão ainda estabeleceu novas regras que ampliam a obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda.>

Segundo a Receita, também devem prestar contas os contribuintes que atualizaram bens imóveis em dezembro de 2024, pagando ganho de capital com alíquota diferenciada. >

Além disso, aqueles que obtiveram rendimentos no exterior provenientes de aplicações financeiras, lucros ou dividendos também estão obrigados a declarar.>

