Fraude nos benefícios

Descontos do INSS: saiba como baixar aplicativo e como será notificação

Na próxima terça-feira (13), o órgão vai notificar aposentados e pensionistas que podem ter sido prejudicados; será preciso reconhecer se desconto foi autorizado ou não

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que os aposentados e pensionistas que podem ter sido prejudicados pelos descontos irregulares nos benefícios serão notificados a partir da próxima terça-feira (13). >

Os aposentados e pensionistas vão receber a notificação exclusivamente por meio do aplicativo Meu INSS. Os beneficiários serão informados sobre qual associação realizou o desconto, o valor cobrado e o período. Com esses dados em mãos, o segurado vai poder indicar se foram ou não autorizados.>

No próprio aplicativo Meu INSS, a partir de quarta-feira (14), o beneficiário poderá solicitar o ressarcimento dos descontos indevidos. O órgão federal orienta acessar o app assim que possível para facilitar que as notificações apareçam automaticamente em seu celular.>

Como baixar o app Meu INSS

O aplicativo Meu INSS está disponível para Android e iOS. Além do telefone 135 e do site, o app é um meio para os cidadãos consultarem seus benefícios do INSS sem a necessidade de deslocamento para uma das agências.>