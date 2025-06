No Sudeste

Festas juninas: 56% veem chance de obter renda extra, aponta pesquisa

Estudo inédito do Serasa mostra o impacto de um dos festejos mais populares do país no comércio e nos serviços das cidades

Publicado em 3 de junho de 2025 às 11:42

Festas juninas são oportunidade para a venda de comidas típicas Crédito: Pexels

Quando se fala em festa junina, logo se pensa em quadrilha, fogueira e aquela mesa cheia de comidas típicas da celebração que faz sucesso em todo o país. Mas, para muitos, as festas de São João e São Pedro são oportunidade para vender e fazer renda extra.>

Uma pesquisa inédita realizada pela Serasa aponta que para 52% dos moradores do Sudeste os festejos impactam positivamente os setores de comércio e serviços das cidades. Além disso, geram expectativa: 56% dos entrevistados projetam renda extra no período e 53% deles pretendem usar o dinheiro sazonal para pagar dívidas.>

Produzido pelo Instituto Opinion Box, o estudo ouviu 2.306 pessoas de todas as regiões do Brasil. Entre os principais setores beneficiados, segundo os entrevistados, estão a alimentação em bares, restaurantes e barracas de comidas típicas (65%); o comércio local estabelecido (48%); e o entretenimento, como shows e eventos culturais (47%).>

O efeito das festas nas comunidades vai muito além das fogueiras e das danças típicas. De acordo com 63% dos participantes da pesquisa, há um crescimento real nas vendas do comércio local durante o mês de junho. A valorização de produtos artesanais (46%), o aumento do turismo na região (37%) e a geração de empregos temporários são os efeitos mais visíveis da movimentação junina. >

>

“Junho é, cada vez mais, um mês de fortalecimento das economias regionais. Os pequenos empreendimentos e os trabalhadores autônomos são os mais favorecidos pela geração de renda extra proporcionada pelas festas juninas, cujas celebrações só crescem”, explica Thiago Ramos, especialista em educação financeira. >

Embora as celebrações sejam mais tradicionais no Norte e Nordeste do país, a pesquisa revela que 64% dos habitantes do Sudeste participam ativamente das festas de junho. A maioria celebra na própria cidade (52%), mas pelo menos 12% viajam para aproveitar as comemorações em outras cidades ou Estados. A média de gastos nestes casos – para deslocamento, alimentação, passagens e hospedagem – fica abaixo dos R$ 300.>

