Descontos

Bazar na Serra é prorrogado até dezembro com itens em promoção

O evento acontece no Terminal Industrial Multimodal da Serra (Tims), no Contorno de Vitória, de terça a sábado, das 10h às 16h

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 15:21

O bazar realizado pelo Grupo Aste no Terminal Industrial Multimodal da Serra (Tims), no Contorno de Vitória, teve novamente o seu funcionamento prorrogado. Desta vez, o evento seguirá até dezembro ou enquanto durar o estoque das marcas. As vendas ocorrem de terça-feira a sábado, das 10h às 16h, com roupas, tênis e acessórios de marcas internacionais.>

Dentre as principais marcas presentes no bazar, destacam-se Diesel, Kipling, Reebok, JanSport, Hoka, Allbags e Original Penguin, trazendo roupas, tênis e acessórios com preços abaixo dos vendidos nas lojas, segundo a organização do bazar.>

O cadastro para participação no bazar é feito presencialmente no estacionamento do Tims. As compras podem ser feitas via Pix, cartão de crédito, débito ou em dinheiro. >

O anúncio da prorrogação do evento ainda acompanha novas promoções nos itens vendidos, entre eles:

Bolsas Coach com avarias: desconto adicional de 50% sobre o valor da etiqueta.

desconto adicional de 50% sobre o valor da etiqueta. Produtos com avarias de outras marcas: desconto adicional de 30% sobre o valor da etiqueta.

desconto adicional de 30% sobre o valor da etiqueta. Botas UGG: 50% de desconto adicional sobre o preço da etiqueta. >

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta