Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
IR 2025

Imposto de Renda: como receber a restituição via Pix?

Na declaração deste ano, passam a ter prioridade no recebimento da restituição contribuintes que optaram por receber via Pix e também usaram a declaração pré-preenchida

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 20:14

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

23 abr 2025 às 20:14
Restituição via pix tem prioridade na devolução
Chave Pix para recebimento da restituição deve ser o número do CPF do contribuinte Crédito: Agência Brasil/Arte AG
A temporada de prestar as contas com o Leão vai até o dia 30 de maio e, neste ano, a Receita Federal apresentou algumas novidades. Entre elas está a preferência nas primeiras restituições, após as prioridades legais, para quem optar por receber via Pix e também usou o modelo pré-preenchido para enviar a declaração do Imposto de Renda
Para receber a restituição via Pix, a Receita Federal orienta que a chave Pix informada na declaração deverá ser o CPF do titular da declaração. Chaves de e-mails, telefones ou aleatórias não podem ser utilizadas para recebimento, nesse caso.
Caso a chave Pix do contribuinte aponte para uma conta que não é mais utilizada, a Receita orienta pela alteração para outra conta da qual o cidadão seja titular.

Veja Também

Imposto de Renda 2025: 231 mil moradores do ES já enviaram a declaração

Faculdades do ES oferecem serviço gratuito para fazer declaração do IR 2025

Segundo a Receita, se a chave Pix (CPF do titular da declaração) não estiver cadastrada (associada a uma conta válida), o valor não será creditado e o contribuinte deverá reagendar o crédito da restituição com a Central de Atendimento do Banco do Brasil (4004-0001 para capitais ou 0800-729-0001 para demais localidades), informando uma conta válida.
Imposto de Renda: como receber a restituição via Pix ?
Desde a declaração de 2023, a escolha pelo pagamento da restituição via Pix é um dos critérios de prioridade para o recebimento da restituição, após as prioridades legais.
Confira o calendário do pagamento da restituição do IR 2025
  • 1º lote: 30 de maio
  • 2º lote: 30 de julho
  • 3º lote: 31 de julho
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º lote:  30 de setembro
Em 2025, será dada maior prioridade para quem, simultaneamente, utilizou a declaração pré-preenchida e optou pelo recebimento da restituição via Pix. Até 2024, a prioridade era definida apenas com base na utilização de uma das duas ferramentas.
Prioridades para recebimento da restituição, considerando as determinadas por lei:
  • idade igual ou superior a 80 anos;
  • idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e pessoas com doença grave;
  • pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério;
  • pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida e que optaram por receber a restituição por Pix;
  • pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix.

Quem precisa declarar?

Deve declarar o Imposto de Renda quem teve R$ 33.888,00 em rendimentos tributáveis no ano-base 2024. Isso representa que quem recebeu, em média, R$ 2,8 mil mensais precisa fazer a declaração. O valor anterior era de R$ 30.639,90 ao ano.
O recebimento de rendimentos inclui salários, aposentadorias, pensões e aluguéis, por exemplo. A Receita também alterou o limite da receita bruta de obrigatoriedade para atividade rural, que passou de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00.

LEIA MAIS 

Imposto de Renda: ampliação de isenção pode beneficiar 311 mil no ES

Imposto de Renda 2025: 231 mil moradores do ES já enviaram a declaração

Inscrições abertas para startups concorrerem a investimentos de R$ 50 milhões no ES

Guerra comercial: como proteger investimentos em período de bolsa instável

Feirão tem produtos com até 80% de desconto e atrações culturais em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda Receita Federal PIX Declaração do Imposto de Renda Restituição
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Imagem de destaque
Por que nos tornamos amigos melhores quando envelhecemos
Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados