Gerdau abre vagas em programa de capacitação para empreendedores no ES

As inscrições vão até domingo (18), e as aulas acontecerão entre os dias 19 e 23 de maio, de forma presencial e gratuita

Publicado em 15 de maio de 2025 às 16:52

Curso da Gerdau voltado para empreendedores possui 40 vagas disponíveis Crédito: Reprodução/Gerdau

Atenção, você que possui um negócio ou pretende empreender! O Gerdau Transforma, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo da empresa produtora de aço Gerdau, está com inscrições abertas. Com 40 vagas disponíveis, a iniciativa é voltada para maiores de 18 anos que já possuem um negócio ou têm o sonho de empreender. >

As inscrições vão até domingo (18) e podem ser feitas neste link. As aulas são gratuitas e acontecerão presencialmente entre os dias 19 e 23 de maio, das 19 às 22 horas, no Instituto João XXIII, no bairro Consolação, em Vitória.>

“Acreditamos que a educação empreendedora é essencial para impulsionar oportunidades e reduzir desigualdades, permitindo que profissionais informais e autônomos desenvolvam negócios sustentáveis e de impacto”, destaca Paulo Boneff, líder global de responsabilidade social e desenvolvimento organizacional da Gerdau.>

As aulas do Gerdau Transforma serão ministradas por instrutores com formação na metodologia By Necessity, desenvolvida pela Besouro de Fomento Social, parceira da empresa no projeto, e nas áreas de Marketing e Administração que possuem seus próprios negócios. “Educação é um pilar estratégico para a uma empresa genuinamente brasileira como a Gerdau e, com esse projeto, reafirmamos nosso compromisso em empoderar pessoas que possam construir um novo futuro e em ser parte das soluções aos desafios da sociedade”, pontua Boneff.>

Criado em 2019, o programa revisita o modelo tradicional de plano de negócios e o adapta para pequenos empreendimentos. Os alunos também contarão com o apoio de consultores especializados em negócios por 90 dias, um período de incubação para que consigam colocar em prática tudo o que aprenderam no curso.>

"O curso me tirou da zona de conforto. Mudei da água pro vinho, queria fazer mudanças, mas tinha medo de abrir a empresa. Fiquei com frio na barriga mesmo. Agora não sou mais amadora, estou na vitrine e consegui duplicar meu faturamento”, conta Alexandra Santos de Sá, empreendedora e ex-aluna do programa.>

