Mundo

3 dicas de especialistas para organizar uma viagem de última hora

Especialistas entrevistados pela BBC ensinam como organizar com pouca antecedência uma viagem confortável com custo acessível, para evitar ficar em casa de pijama em um feriado prolongado.

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:25

Com um pouco de planejamento e muita flexibilidade, é possível encontrar ofertas de viagem de última hora Crédito: Getty Images

Acontece com qualquer pessoa.

Você chega para trabalhar na segunda de manhã e encontra seus colegas discutindo alegremente seus planos para o feriado prolongado — e só então percebe que havia esquecido completamente que ele estava chegando.

Você precisa desesperadamente de um descanso, mas parece tarde demais para viajar... será verdade?

Mesmo com pouco tempo para se programar, você não precisa passar outro fim de semana em casa de pijama, assistindo mais uma vez à sua série preferida.

É claro que sempre é melhor planejar com antecedência (idealmente, pelo menos duas semanas), tanto em termos de custo quanto de disponibilidade. Mas ainda é possível organizar um feriado com preços razoáveis em menos de uma semana.

Aqui estão algumas dicas de especialistas para os atrasados de plantão.

Flexibilidade é fundamental

Os voos são o aspecto mais difícil (e caro) de uma superviagem de última hora.

"As linhas aéreas costumam aumentar as tarifas à medida que se aproxima o dia do voo", explica a especialista em viagens britânica Rachel Mumford, do buscador de viagens KAYAK.

"Reservar os voos o mais cedo possível normalmente é a melhor forma de garantir bons preços, mas isso nem sempre é possível." Por isso, Mumford e outros especialistas destacam que a flexibilidade é a solução para superar este obstáculo.

"Para turistas que reservam passagens para a mesma semana, a flexibilidade é o seu superpoder", explica Jesse Neugarten, fundador e CEO (diretor-executivo) do Dollar Fight Club.

"Ao planejar uma viagem com poucos dias de antecedência, quanto mais flexível você for em termos de datas, horários e até destinos, maior probabilidade você terá de conseguir um ótimo negócio", orienta ele.

Os voos podem ser o elemento mais caro de uma viagem de última hora. A flexibilidade em relação a quando, como e para onde viajar pode ajudar a encontrar a melhor solução. Crédito: Getty Images

É possível também procurar um pacote de viagem.

"Escolha um destino para onde seja fácil chegar e que ofereça muitas experiências que podem ser programadas com pouca antecedência", sugere a diretora de vendas do hotel Banyan Tree Mayakob, na Riviera Maia, no México. "Procurar pacotes que combinem acomodações e atividades irá ajudar você a aproveitar ao máximo a sua viagem."

Se você se contenta em simplesmente sair da cidade, mecanismos de busca como o Google Travel e a KAYAK permitem a busca de voos para "qualquer lugar", o que é muito útil para encontrar viagens baratas de última hora.

Talvez você acabe indo para Cartagena, na Colômbia, em vez da ilha de Capri, na Itália. Mas será uma ótima oportunidade de explorar um destino inesperado.

Neugarten também sugere viajar em dias de baixo tráfego, como na quarta ou na quinta-feira. Sua conta bancária irá agradecer.

Esqueça o avião

Outra opção é ficar mais perto de casa. Viagens rodoviárias e passeios de um dia são ideais para escapadas de última hora — e os ônibus são uma das soluções mais esquecidas, na hora de reduzir os custos de viagem.

"Mesmo perto da data da partida, os ônibus frequentemente continuam sendo muito mais baratos do que reservar um voo de última hora ou alugar um carro", afirma o especialista de viagens Matt Schoolfield, da empresa Flixbus North America.

"Se você tiver flexibilidade em relação ao dia e horário, muitas vezes, poderá encontrar tarifas muito boas, mesmo um ou dois dias antes da partida."

Existem diversos aplicativos para ajudar os viajantes de última hora a encontrar voos e acomodações com desconto Crédito: Getty Images

Ele sugere observar as rotas mais frequentes em busca das melhores ofertas. São estes trajetos que costumam ter disponibilidade de passagens de última hora.

No caso de passeios curtos, os ônibus podem ser mais rápidos e confortáveis do que o avião.

"Quando você calcula a viagem até o aeroporto, o tempo gasto na fila de segurança e a espera no portão de embarque, o ônibus direto entre o centro de duas cidades pode ser uma opção mais rápida e menos estressante", afirma Schoolfield.

E não encare a viagem de ônibus como uma provação cansativa. Atualmente, muitos ônibus são mais confortáveis do que voos econômicos.

Eles oferecem mais espaço para as pernas e para reclinar a poltrona, transporte gratuito de bagagem, Wi-Fi a bordo e tomadas USB — tudo incluído na passagem.

Onde ficar

Depois de decidir como chegar ao seu destino, encontrar um lugar para ficar é muito fácil.

Neugarten afirma que o custo das acomodações de última hora costuma causar menos estresse.

"Os hotéis são diferentes [das linhas aéreas]", segundo ele. "A pouca antecedência pode trabalhar a seu favor."

"Os hotéis geralmente são mais propensos a oferecer descontos em quartos reservados de última hora para evitar que eles fiquem vazios, especialmente em cidades grandes ou fora de temporada."

Neugarten sugere usar aplicativos especializados em estadias de último minuto com descontos, como o HotelTonight; ou o Hopper, que prevê quando as tarifas dos hotéis devem começar a cair.

Outra opção é ligar diretamente para o hotel. Às vezes, os funcionários da recepção têm acesso a tarifas exclusivas para ajudar a preencher quartos vazios.

E, como ocorre com os voos, reservar uma estadia no meio da semana pode trazer maior disponibilidade e economia.

De forma geral, a chave para planejar uma viagem com pouca antecedência é abrir as portas para a aventura.

Abra mão do máximo de controle possível e permita que o Universo (ou talvez o preço) determine para onde e quando você irá viajar.

Quanto mais flexível e aberto você for para o inesperado, mais provavelmente conseguirá criar uma escapada com um único motivo de estresse: conseguir fazer as malas sem perder a hora do embarque.

