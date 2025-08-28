Home
Economia (BR)
6 truques para aproveitar a queda do dólar e viajar gastando menos

A baixa da moeda abre oportunidades para economizar no planejamento da viagem

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 14:25

Com a baixa do dólar, este é o momento ideal para economizar na viagem (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)
Com a baixa do dólar, este é o momento ideal para economizar na viagem Crédito: Imagem: ViDI Studio | Shutterstock

O dólar tem caído bastante em 2025, acumulando desvalorização de mais de 12% no ano e chegando a patamares não vistos desde meados de 2024. Para quem planeja uma viagem internacional, este cenário representa uma oportunidade única de economizar na compra da moeda americana.

A baixa da moeda abre oportunidades para economizar no planejamento da viagem

Diferentemente do que acontece no final do ano, quando a alta temporada de viagens faz muitos brasileiros correrem atrás do câmbio, o momento atual oferece condições mais favoráveis para quem pensa estrategicamente.

Confira as principais estratégias para aproveitar esse cenário e economizar na sua próxima viagem!

1. Não deixe a compra para a última hora

A estratégia mais eficiente para lidar com a volatilidade cambial é aproveitar os períodos de baixa para formar uma reserva internacional, em vez de esperar a última hora.

“A maioria das pessoas comete o erro de deixar a compra de dólares para poucos dias antes da viagem, correndo o risco de pegar um câmbio desfavorável”, explica Murilo Mascaro, diretor de produtos para viagem da Nomad. “O ideal é aproveitar momentos como este para ir formando uma reserva aos poucos, mesmo que a viagem só aconteça em alguns meses”.

2. Faça seu dinheiro render enquanto você planeja

Se o prazo para sua viagem permitir, considere uma estratégia ainda mais inteligente: em vez de deixar o dinheiro parado, invista esses recursos em opções seguras adequadas ao seu perfil. Dessa forma, você aproveita tanto a rentabilidade dos investimentos quanto os momentos favoráveis do câmbio.

3. Use a estratégia de compra fracionada

A abordagem mais recomendada é dividir a aquisição em pequenas quantidades ao longo de diferentes períodos. Essa estratégia dilui o risco de oscilações e permite aproveitar momentos de maior baixa. O ideal é fazer compras mensais até uma semana antes da viagem.

“Muitos viajantes apostam que o dólar vai cair ainda mais e depois se arrependem por não ter comprado no momento certo”, alerta Murilo Mascaro, que acrescenta: “A compra aos poucos reduz a incerteza e garante um preço médio mais vantajoso”.

O ideal é pesquisar cotações em diferentes instituições (Imagem: fizkes | Shutterstock)
O ideal é pesquisar cotações em diferentes instituições Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

4. Pesquise e compare para maximizar a economia

A pesquisa de cotações em diferentes instituições é fundamental, já que as taxas podem variar entre casas de câmbio, bancos e fintechs especializadas. Para viagens já programadas, uma alternativa é dividir a compra em etapas, adquirindo primeiro a moeda para gastos essenciais.

Vale lembrar que os custos da viagem incluem o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), atualmente em 3,5% tanto para compra de moeda em espécie quanto para uso de cartões de crédito e débito.

5. Entenda a diferença entre dólar turismo e comercial

Tradicionalmente, os brasileiros compram dólar turismo nas casas de câmbio. É a modalidade mais conhecida, mas nem sempre a mais econômica. O dólar turismo tem cotações mais altas devido às margens de lucro, custos operacionais e taxas administrativas.

O dólar comercial é usado principalmente por empresas e tem cotação mais próxima ao valor real de mercado. Algumas plataformas digitais conseguem oferecer condições mais próximas às do mercado comercial para pessoas físicas.

6. Use a tecnologia a seu favor

Aproveite a tecnologia para acompanhar as variações do câmbio em tempo real. Aplicativos de bancos, casas de câmbio e plataformas especializadas oferecem alertas quando o dólar atinge determinado patamar que você define.

Configure as notificações para ser avisado quando a cotação chegar ao valor desejado para suas compras. Assim você não perde oportunidades de baixa e pode agir rapidamente nos melhores momentos.

Por Natalia Gómez

