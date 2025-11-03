Tensão em Carapebus: após adolescente, casal e homem são mortos na Serra

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:04
A região de Carapebus, na Serra, registrou quatro homicídios entre a tarde de domingo (2) e a madrugada desta segunda-feira (3). Cerca de oito horas após um adolescente de 17 anos ser assassinado a tiros em Praia de Carapebus, um casal foi morto a tiros dentro de casa em Balneário Carapebus, e uma hora depois um homem foi esfaqueado no peito em uma lanchonete, no mesmo bairro.
A reportagem da TV Gazeta apurou que, por volta das 2h da madrugada, criminosos armados invadiram uma casa na Rua Braúna, em Balneário Carapebus, e mataram o casal Alessandra Moraes Ferreira, de 40 anos, e Bruno da Silva, de 33. Os suspeitos destruíram a fechadura do portão com um tiro e arrombaram a porta da sala.
A filha de Alessandra, que também estava na residência, conseguiu se esconder no banheiro durante o ataque. Ela contou à polícia que ouviu os disparos e só saiu do cômodo depois que os criminosos fugiram. A mulher foi atingida por quatro disparos: dois nas costas e dois no pescoço. O homem foi baleado no braço esquerdo e no rosto. Os dois morreram no local. Ela trabalhava como cuidadora de idosos e seu companheiro era funcionário de uma empresa de mineração.
Cerca de uma hora depois, por volta das 3h desta segunda-feira, também em Balneário Carapebus, um homem de 47 anos, identificado como Eloiso Franciele Domingos, foi assassinado com uma facada no peito.
Segundo familiares, Eloiso – que era usuário de drogas – morava a cerca de 50 metros do local do crime e foi acordado durante a madrugada por homens que o chamaram no portão de casa. Ele acompanhou o grupo até uma lanchonete próxima, onde foi atacado.
No fim da tarde de domingo, Isaque de Oliveira, de 17 anos, foi encontrado morto na areia da Praia de Carapebus, próximo a um barranco. Imagens mostram o momento em que um carro aparece com várias marcas de disparos, depois é possível ouvir o barulho dos tiros. Em seguida, há correria no local. Minutos depois, a vítima foi encontrada na areia da praia, em uma área de difícil acesso. Veja abaixo o vídeo:
O corpo de Isaque e o carro com as marcas de tiros foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. Familiares estiveram no Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória para fazer o reconhecimento da vítima e contaram à reportagem da TV Gazeta que o adolescente tinha envolvimento com o tráfico de drogas.
A Polícia Civil informou que os três casos — o duplo homicídio do casal Alessandra e Bruno e os assassinatos de Eloiso e Isaque — seguirão sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito dos crimes foi preso e não há outros detalhes que possam ser divulgados, segundo a corporação.
Em agosto deste ano, a morte de Alice Rodrigues, de seis anos, baleada dentro de um carro durante um ataque a tiros em Balneário Carapebus, marcou a guerra entre facções na região, segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno. Ele explicou, na época, que o ataque partiu do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e tinha como alvo integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP).
O secretário ressaltou na ocasião que a disputa entre as facções é motivada pelo controle de áreas estratégicas para o tráfico. “Esse domínio territorial é fundamental para eles (traficantes). Eles estão tentando dominar pontos de drogas. Enquanto tivermos consumo de drogas, as pessoas forem comprando, gerando demanda, essa disputa continua ocorrendo”, destacou Leonardo Damasceno.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o