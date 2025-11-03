Violência

Tensão em Carapebus: após adolescente, casal e homem são mortos na Serra

Foram quatro homicídios entre a tarde de domingo (2) e a madrugada desta segunda-feira (3); crimes são investigados pela DHPP da Serra

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:04

Casal Alessandra Moraes Ferreira, de 40 anos, e Bruno da Silva, de 33 Crédito: Reprodução

A região de Carapebus, na Serra, registrou quatro homicídios entre a tarde de domingo (2) e a madrugada desta segunda-feira (3). Cerca de oito horas após um adolescente de 17 anos ser assassinado a tiros em Praia de Carapebus, um casal foi morto a tiros dentro de casa em Balneário Carapebus, e uma hora depois um homem foi esfaqueado no peito em uma lanchonete, no mesmo bairro.

A reportagem da TV Gazeta apurou que, por volta das 2h da madrugada, criminosos armados invadiram uma casa na Rua Braúna, em Balneário Carapebus, e mataram o casal Alessandra Moraes Ferreira, de 40 anos, e Bruno da Silva, de 33. Os suspeitos destruíram a fechadura do portão com um tiro e arrombaram a porta da sala.

A filha de Alessandra, que também estava na residência, conseguiu se esconder no banheiro durante o ataque. Ela contou à polícia que ouviu os disparos e só saiu do cômodo depois que os criminosos fugiram. A mulher foi atingida por quatro disparos: dois nas costas e dois no pescoço. O homem foi baleado no braço esquerdo e no rosto. Os dois morreram no local. Ela trabalhava como cuidadora de idosos e seu companheiro era funcionário de uma empresa de mineração.

Fechadura do portão da casa de casal assassinado quebrada Crédito: Ronaldo Rodrigues

Homem esfaqueado uma hora depois

Cerca de uma hora depois, por volta das 3h desta segunda-feira, também em Balneário Carapebus, um homem de 47 anos, identificado como Eloiso Franciele Domingos, foi assassinado com uma facada no peito.

Segundo familiares, Eloiso – que era usuário de drogas – morava a cerca de 50 metros do local do crime e foi acordado durante a madrugada por homens que o chamaram no portão de casa. Ele acompanhou o grupo até uma lanchonete próxima, onde foi atacado.

Adolescente foi morto em ataque no domingo (2)

No fim da tarde de domingo, Isaque de Oliveira, de 17 anos, foi encontrado morto na areia da Praia de Carapebus, próximo a um barranco. Imagens mostram o momento em que um carro aparece com várias marcas de disparos, depois é possível ouvir o barulho dos tiros. Em seguida, há correria no local. Minutos depois, a vítima foi encontrada na areia da praia, em uma área de difícil acesso. Veja abaixo o vídeo:

O corpo de Isaque e o carro com as marcas de tiros foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. Familiares estiveram no Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória para fazer o reconhecimento da vítima e contaram à reportagem da TV Gazeta que o adolescente tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Investigação

A Polícia Civil informou que os três casos — o duplo homicídio do casal Alessandra e Bruno e os assassinatos de Eloiso e Isaque — seguirão sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito dos crimes foi preso e não há outros detalhes que possam ser divulgados, segundo a corporação.



Região vem sendo palco de conflitos

Em agosto deste ano, a morte de Alice Rodrigues, de seis anos, baleada dentro de um carro durante um ataque a tiros em Balneário Carapebus, marcou a guerra entre facções na região, segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno. Ele explicou, na época, que o ataque partiu do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e tinha como alvo integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

Alice Rodrigues, de 6 anos, morta após ataque em Carapebus Crédito: Reprodução redes sociais

O secretário ressaltou na ocasião que a disputa entre as facções é motivada pelo controle de áreas estratégicas para o tráfico. “Esse domínio territorial é fundamental para eles (traficantes). Eles estão tentando dominar pontos de drogas. Enquanto tivermos consumo de drogas, as pessoas forem comprando, gerando demanda, essa disputa continua ocorrendo”, destacou Leonardo Damasceno.

*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta

