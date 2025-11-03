Home
>
Polícia
>
Adolescente é morto em ataque a tiros na Praia de Carapebus, na Serra

Adolescente é morto em ataque a tiros na Praia de Carapebus, na Serra

Familiares contaram que Isaque de Oliveira Bandeira, de 17 anos, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e havia deixado a casa da mãe para morar sozinho

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:10

Um adolescente de 17 anos, identificado como Isaque de Oliveira Bandeira, foi assassinado durante um ataque na tarde de domingo (2), em Praia de Carapebus, na Serra. Imagens mostram o momento em que um carro aparece com várias marcas de disparos, depois é possível ouvir o barulho dos tiros (veja acima). Em seguida, há correria no local. Minutos depois, a vítima foi encontrada na areia da praia, em uma área de difícil acesso. 

Recomendado para você

Familiares contaram que Isaque de Oliveira Bandeira, de 17 anos, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e havia deixado a casa da mãe para morar sozinho

Adolescente é morto em ataque a tiros na Praia de Carapebus, na Serra

Samuel Couto Dias, de 25 anos, foi atingido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo, em frente ao próprio estabelecimento, na Barra do Jucu

Dono de bar é morto próximo à Ponte da Madalena, em Vila Velha

Carne de animais silvestres com sinais de putrefação foi destruída e descartada

PM resgata aves e apreende 30 kg de carne de caça em Governador Lindenberg

O corpo e o carro com as marcas de tiros foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. Familiares estiveram no Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória para fazer o reconhecimento da vítima e contaram à reportagem da TV Gazeta que o adolescente tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo os familiares de Isaque, há poucos dias ele havia deixado a casa da mãe, no bairro São Diogo, também na Serra, para morar sozinho em Carapebus. Eles não souberam informar se o carro atingido pelos disparos pertencia ao adolescente, ou se a vítima estava dentro do veículo no momento do ataque.

Isaque de Oliveira Bandeira, 17 anos, foi encontrado morto em Praia de Carapebus
Isaque de Oliveira Bandeira, 17 anos, foi encontrado morto em Praia de Carapebus Crédito: Divulgação PCES

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra publicou em uma rede social um pedido para que a população colabore com as investigações, solicitando que as informações sejam repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181

As polícias Militar e Civil foram procuradas por A Gazeta, mas não se manifestaram até a publicação desta matéria.

*Com informações do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais