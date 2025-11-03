Veja vídeo

Adolescente é morto em ataque a tiros na Praia de Carapebus, na Serra

Familiares contaram que Isaque de Oliveira Bandeira, de 17 anos, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e havia deixado a casa da mãe para morar sozinho

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:10

Um adolescente de 17 anos, identificado como Isaque de Oliveira Bandeira, foi assassinado durante um ataque na tarde de domingo (2), em Praia de Carapebus, na Serra. Imagens mostram o momento em que um carro aparece com várias marcas de disparos, depois é possível ouvir o barulho dos tiros (veja acima). Em seguida, há correria no local. Minutos depois, a vítima foi encontrada na areia da praia, em uma área de difícil acesso.

O corpo e o carro com as marcas de tiros foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. Familiares estiveram no Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória para fazer o reconhecimento da vítima e contaram à reportagem da TV Gazeta que o adolescente tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo os familiares de Isaque, há poucos dias ele havia deixado a casa da mãe, no bairro São Diogo, também na Serra, para morar sozinho em Carapebus. Eles não souberam informar se o carro atingido pelos disparos pertencia ao adolescente, ou se a vítima estava dentro do veículo no momento do ataque.

Isaque de Oliveira Bandeira, 17 anos, foi encontrado morto em Praia de Carapebus Crédito: Divulgação PCES

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra publicou em uma rede social um pedido para que a população colabore com as investigações, solicitando que as informações sejam repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181.

As polícias Militar e Civil foram procuradas por A Gazeta, mas não se manifestaram até a publicação desta matéria.

*Com informações do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta.

