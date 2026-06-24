Alerta do FBI ajuda a prender investigado por ameaçar o filho no ES

Um alerta do Federal Bureau of Investigation (FBI) ajudou a Polícia Civil capixaba a prender um homem, de 56 anos, por ameaçar o próprio filho, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.





Segundo as investigações, o suspeito fazia intimidações para evitar o pagamento de pensão alimentícia à ex-companheira. Com base nas provas compartilhadas, a Justiça expediu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.





De acordo com a corporação, o suspeito foi preso na última sexta-feira (19), na localidade de Faturinha, zona rural do município. A ação da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), com apoio da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, ocorreu após informações compartilhadas por autoridades norte-americanas, entre elas o FBI, indicarem risco concreto à integridade da vítima.





O suspeito permanece preso à disposição da Justiça. Outras informações sobre o caso serão detalhadas pela autoridade policial na quinta-feira (25).